EFECTE OYJ – YHTIÖTIEDOTE – 6.7.2022 klo 16:45

Efecte Oyj: Suunnattu osakeanti ja lainasopimus InteliWISE S.A. yrityskauppaa koskien

Suunnattu osakeanti

30.6.2022 tiedotetulla tavalla Efecte toteutti 1.7.2022 ostotarjouksen koskien 90,03 %:a IntelliWISEn osakkeista tullen näin ollen yhtiön suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Efecten hallitus on 6.7.2022 päättänyt 27.5.2022 päivätyssä tiedotteessa mainitusta suunnatusta osakeannista yhtiön toimitusjohtajalle, teknologiajohtajalle ja suurimmalle osakkeenomistajalle. Suunnattu osakeanti perustuu hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 myönnettyyn valtuutukseen.

Yhtiö antaa yhteensä enintään 111 801 uutta Yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 1,8 %:n osuutta kaikista Efecten osakkeista ja äänistä liikkeelle osakeannin jälkeen. Osakemerkinnöistä saatava tulo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen merkintähinta on 11,12 euroa, mikä vastaa Efecten osakkeen 30 päivän volyymipainotettua keskikurssia ennen ostotarjouksen julkaisemista.

Osakkeet arvioidaan rekisteröitävän kaupparekisteriin ja listattavan Nasdaq First North Helsinki Growth Market -markkinapaikalle viimeistään elokuun 2022 aikana.

Osakkeet tarjotaan IntelliWISE:n entisille suurimmille osakkeenomistajille ja avainhenkilöille. Osakeannilla Yhtiö pyrkii sitouttamaan mainitut kohteen avainhenkilöt yrityskaupan jälkeen ja luoda kannustimet kohteen ja Yhtiön menestyksekkääseen integraatioon sekä sitouttaa heidät yhtiöön pitkällä aikavälillä. Lisäksi suunnattu osakeanti toteutetaan osana järjestelyä, joka tukee Efecten strategian toteutusta. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Efecten kannalta painava taloudellinen syy. Annissa merkittäviin osakkeisiin sovelletaan tavanomaisia luovutusrajoituksia.

Pankkilaina

27.5.2022 tiedotteessa mainitulla tavalla Efecte on kartoittanut mahdollisuuksia nostaa korkeintaan 2 miljoonan euron arvosta velkarahoitusta tukeakseen InteliWISEa koskevan yrityskaupan rahoitusta.

Efecte on 1.7.2022 allekirjoittanut rahoitussopimuksen suuren suomalaisen pankin kanssa yhteensä enintään 2 miljoonan euron pankkilainasta IntelliWISEa koskevan yrityskaupan rahoittamiseksi. Laina on vakuudellinen ja nostetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä suuruudeltaan 1,8 miljoonaa euroa on suunniteltu nostettavaksi heinäkuun 2022 aikana, ja toinen erä suuruudeltaan 0,2 miljoonaa euroa, kun jäljellä olevien osakkeenomistajien osakkeet lunastetaan.

Lainan lyhennyksistä yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa suoritetaan neljännesvuosittaisissa tasaerissä alkaen syyskuussa 2022 ja päättyen kesäkuussa 2026 ja jäljelle jäävä 1,1 miljoonan euron erä maksetaan kertasuorituksena kesäkuussa 2026. Efecte voi maksaa lainan takaisin myös tätä aiemmin.

Efecte Oyj

