Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2022

6. juli 2022

Modtaget betaling af rate 3 på aftale om earn out

NewCap Holding A/S skal hermed oplyse at opgørelse og betaling af rate 3, der opgøres pr. 31. maj 2022, på aftale om earn out fra kapitalforvaltningsaktiviteter, er modtaget. Den modtagne betaling udgør, SEK 27,2 mio.

NewCap Holding A/S

