Wizeline poursuit son expansion à l’international avec un nouveau centre d’affaires au Canada

SAN FRANCISCO, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wizeline, un fournisseur mondial de services technologiques qui crée des produits et des plateformes numériques de grande qualité, a annoncé aujourd’hui son expansion au Canada afin de répondre à la demande croissante de la clientèle, de bâtir des partenariats solides dans la région et de soutenir l’innovation grâce aux programmes gratuits de la Wizeline Academy.



« Notre expansion au Canada nous permettra de nous positionner de façon plus stratégique auprès de nos clients existants aux États-Unis et d’offrir des solutions innovantes aux entreprises canadiennes, pour leur permettre de rester concurrentielles dans un milieu en évolution constante », a déclaré Bismarck Lepe, fondateur et chef de la direction de Wizeline. « Nous sommes ravis d’accroître nos activités dans cette région qui cadre bien avec notre culture diversifiée et inclusive, et notre volonté d’offrir de nouvelles opportunités aux talents du monde entier en propulsant leur carrière dans le domaine de la technologie. »

Au cours de la prochaine année, Wizeline prévoit étendre ses activités dans plusieurs régions du Canada, en commençant par le Québec, et embaucher plus de 150 ingénieures et ingénieurs hautement qualifiés dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, des données et des technologies infonuagiques. S’appuyant sur le succès de son approche en perfectionnement des talents sur d’autres marchés clés, la société proposera son programme Wizeline Academy en vue de renforcer les compétences des talents locaux et s’associera à des universités de la région. Cette nouvelle implantation assure ainsi une présence supplémentaire de proximité pour la clientèle de Wizeline, située principalement aux États-Unis, et s’ajoute à ses centres de livraison au Mexique et en Colombie.

« Le Canada mise sur l’innovation, tant au profit de sa population que de ses infrastructures. Nous pouvons aider les entreprises canadiennes à adopter de nouvelles technologies et offrir des solutions de formation professionnelle par l’entremise de notre académie », a déclaré Anibal Abarca, chef de la technologie pour Wizeline. « Je suis personnellement ravi de m’installer à Montréal pour superviser nos nouvelles opérations. Je compte m’impliquer activement pour y embaucher des leaders et des spécialistes en technologie et établir des liens solides avec des partenaires de la région. »

Wizeline est une société en portefeuille de la CDPQ, un groupe mondial d’investissement, dont le siège social est situé au Québec.

