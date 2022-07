Spryker entwickelt neues digitales B2B-Einkaufserlebnis für weltweit führenden Pumpenhersteller

French German

Diva-e, ein führender Transactional Experience Partner, und Spryker werden zur Gestaltung eines hochmodernen Kundenerlebnisses beitragen, um das Ziel der Wilo Gruppe, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten, zu unterstützen



BERLIN und NEW YORK, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , eine führende Digital-Commerce-Plattform für B2B, B2C, Enterprise Marketplaces und Unified Commerce, hat bekannt gegeben, dass sich Wilo, einer der weltweit führenden Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie, für Spryker entschieden hat, um ein vollständig digitales B2B-Einkaufserlebnis für seine globalen Kunden zu entwickeln. Der Partner diva-e wird die Entwicklung des Geschäftsmodells beratend unterstützen und die End-to-End-Implementierung der Plattform leiten.

Mit über 80 Produktionsbetrieben und Vertriebsunternehmen bedient Wilo einen stark fragmentierten Markt mit langen Entscheidungswegen. Entsprechend ist das Unternehmen mit den kommerziellen Herausforderungen, die mit ausgereiften Verkaufsprozessen einhergehen, bestens vertraut. Wilo entschied sich daher, als wichtigen Eckpfeiler seiner digitalen Strategie einen strategischen Partner zu suchen, der seine Digital-Commerce-Roadmap auf die nächste Stufe heben kann.

„Als digitaler Pionier in der Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft wissen wir, wie wichtig Technologie ist, um die Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden heute und in Zukunft digital zu verbessern“, so Holger Jentsch, Group Vice President Sales Excellence bei der Wilo Gruppe. „Wir haben den Markt sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass wir uns für eine äußerst anpassungsfähige und skalierbare Plattform entscheiden. Daher bin ich überzeugt, dass wir mit der Wahl von Spryker als strategischem Technologiepartner unser Tempo im Hinblick auf die Innovation der Branche beibehalten können.“

„Wir entwickeln uns von einem Produktlieferanten hin zu einem Lösungsanbieter. Daher werden wir neben der Entwicklung der globalen B2B-E-Commerce-Plattform gemeinsam mit Spryker und diva-e weitere digitale Geschäftsmodelle prüfen, etwa im Zusammenhang mit intelligenten Wassersystemen“, so Alexander Knorn, Vice President Group Marketing der Wilo Gruppe. „Auf diese Weise können wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen und bis 2025 zusätzliche 100 Millionen Menschen mit sauberem Wasser versorgen.“

„Wir achten Wilo als digitalen Pionier und Vorreiter in der Pumpenindustrie. Grund dafür ist der Ehrgeiz des Unternehmens, die grundlegenden Prinzipien einer vernetzten und dadurch ressourcenschonenderen Energienutzung anzugehen. Dies wird Auswirkungen auf die gesamte private und berufliche Welt haben, und wir sind stolz darauf, Teil dieser fortschrittlichen Denkweise zu werden“, so Sirko Schneppe, Gründer und CCO bei diva-e. „Demzufolge verlagert Wilo seinen Entwicklungsschwerpunkt auf neue Geschäftsmodelle und ergänzende Serviceangebote, die in der digitalen Welt vertreten sind. diva-e ist gut positioniert, um Wilo mit unserer digitalen End-to-End-Kompetenz im B2B-Bereich unterstützen zu können. Zudem sind wir langjähriger Partner der Open Industry Alliance, um die IoT-Anforderungen unserer Kunden abzudecken. Wir werden alles daran setzen, die digitalen Geschäftsziele von Wilo zu unterstützen und ihre Produktvision zum Leben zu erwecken.“

„Von dem Moment an, als ich das Wilo-Team kennenlernte, war ich beeindruckt von dem Engagement und der Leidenschaft, mit der sie die Messlatte für ihre gesamte Branche höher legen“, so Edmund Frey, CRO bei Spryker. „Sowohl Wilo als auch Spryker legen ihren Schwerpunkt auf das Kundenerlebnis, verstehen die Bedeutung von ausgereiften neuen Geschäftsmodellen und räumen Nachhaltigkeit eine hohe Priorität ein. Ich freue mich sehr, diese strategische Partnerschaft bekannt geben zu können, mit der wir die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele von Wilo und seiner wachsenden globalen Kundenzahl unterstützen werden.“

Über Wilo

Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. In den letzten zehn Jahren hat sich das Unternehmen von einem Hidden zu einem Visible und Connected Champion entwickelt. Heute sind 8.200 Mitarbeiter weltweit für Wilo tätig. Mit innovativen Lösungen, smarten Produkten und individuellen Services bewegt Wilo Wasser: intelligent, effizient und klimafreundlich. Darüber hinaus leistet das Unternehmen mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie und gemeinsam mit seinen Partnern einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wilo treibt die digitale Transformation der Unternehmensgruppe konsequent voran. Mit seinen Produkten und Lösungen, Prozessen und Geschäftsmodellen ist Wilo schon heute der der digitale Pionier der Branche.

Über diva-e

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und das Geschäft voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette ab – von der Strategie über die Technologie bis hin zur Kreation. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance und Data & Intelligence sorgt für mehr Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen – für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e kooperiert mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft und Bloomreach. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e – darunter EDEKA, E.ON, der FC Bayern München und Carl Zeiss. diva-e beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an insgesamt zehn Standorten in Deutschland, Bulgarien (Sofia) und den USA (Cincinnati).

Über Spryker

Spryker ist eine Composable-Digital-Commerce-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihr Geschäft zukunftsfähig zu machen und ihr Wachstum an jedem Punkt ihrer Entwicklung zu beschleunigen. Das benutzerfreundliche Headless-API-First-Modell von Spryker bietet einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen Flexibilität im Hinblick auf Anpassung, Skalierung und schnelle Markteinführung bietet und gleichzeitig geringere Betriebskosten und eine höhere Investitionsrendite ermöglicht. Als führende Plattform für Enterprise Marketplaces, IoT Commerce, B2B und D2C hat Spryker schon über 150 Kunden in mehr als 200 Ländern weltweit dabei unterstützt, sich auf der Grundlage ihrer besten Vertriebsmethoden von ihrer Konkurrenz abzuheben. Spryker genießt das Vertrauen von Marken wie Aldi, Siemens, Hilti und Ricoh. Im Gartner® Magic Quadrant ™ for Digital Commerce 2021 wurde Spryker als „Visionär“ ausgezeichnet, nur ein Jahr nach seiner Gründung (2020). Laut IDC wurde das Unternehmen auch als wichtiger Akteur im Bereich B2B E-Commerce gelistet. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland, und New York, USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://spryker.com .

