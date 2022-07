Spryker s'apprête à développer une nouvelle expérience d'achat numérique B2B pour un grand fabricant mondial de pompes

French German

diva-e, un partenaire d'expériences transactionnelles de premier plan, et Spryker aideront à bâtir une expérience client de pointe pour aider à soutenir l'objectif d'un avenir plus durable du groupe Wilo

BERLIN et NEW YORK, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , une plateforme de commerce numérique de premier plan pour le B2B, les places de marché d'entreprise et le commerce unifié, a annoncé que Wilo, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage pour les secteurs des services de construction, de la gestion de l'eau et industriel, a choisi Spryker pour développer une expérience d'achat B2B entièrement numérique pour ses clients du monde entier. Le partenaire diva-e fournira des services de conseil pour soutenir la création du modèle commercial et dirigera la mise en œuvre de bout en bout de la plateforme.

Les plus de 80 sociétés de production et de distribution de Wilo desservent un marché hautement fragmenté avec des parcours décisionnels extensifs. En conséquence, elles sont très familières avec les défis commerciaux associés aux processus de vente sophistiqués. Ainsi, en tant que pierre angulaire majeure de sa stratégie numérique, Wilo a décidé de chercher un partenaire stratégique capable de faire passer sa feuille de route de commerce numérique au niveau supérieur.

« En tant que pionniers numériques dans les secteurs des services de construction et de la gestion de l'eau, nous reconnaissons l'importance de la technologie pour améliorer numériquement les relations commerciales avec nos clients aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Holger Jentsch, vice-président de l'Excellence des ventes du groupe Wilo. « Nous avons soigneusement évalué le marché pour nous assurer de choisir une plateforme hautement adaptable et évolutive. Par conséquent, je suis convaincu que nous pouvons maintenir notre vitesse d'innovation dans l'industrie en désignant Spryker comme partenaire technologique stratégique. »

« Nous sommes sur le point de passer d'un fournisseur de produits à un fournisseur de solutions. Par conséquent, au-delà du développement de la plateforme mondiale de commerce électronique B2B, nous allons explorer d'autres modèles commerciaux numériques avec Spryker et diva-e, par exemple dans le contexte des systèmes d'eau intelligents », a commenté Alexander Knorn, vice-président du marketing du groupe Wilo. « Cela nous permettra de poursuivre notre stratégie de développement durable et d'approvisionner 100 millions de personnes supplémentaires en eau potable d'ici 2025. »

« Nous reconnaissons Wilo comme un pionnier numérique et un précurseur dans l'industrie des pompes. La raison : son ambition de s'attaquer aux principes fondamentaux du réseau et, par conséquent, une utilisation plus efficace des ressources. Cela aura un impact sur l'ensemble du monde privé et professionnel et nous sommes fiers de faire partie de cette réflexion progressive », a ajouté Sirko Schneppe, fondateur et directeur technologique de diva-e. « Wilo met donc l'accent sur le développement de nouveaux modèles commerciaux et offres de services complémentaires qui sont représentés dans le monde numérique. diva-e est bien positionnée pour soutenir Wilo avec nos compétences numériques de bout en bout dans l'espace B2B, et nous sommes un partenaire de longue date de l'Open Industry Alliance pour répondre aux exigences de nos clients dans le domaine de l'IdO. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour optimiser l'ambition commerciale numérique de Wilo et donner vie à sa vision de produits. »

« Dès que j'ai rencontré l'équipe de Wilo, j'ai été impressionné par le dévouement et la passion dont ils font preuve pour élever la barre pour l'ensemble de leur industrie », a conclu Edmund Frey, directeur technique chez Spryker. « Wilo et Spryker se concentrent toutes deux sur l'expérience client, comprennent l'importance de nouveaux modèles commerciaux sophistiqués et priorisent la durabilité. Je suis ravi d'annoncer ce partenariat stratégique, dans lequel nous soutiendrons les objectifs commerciaux et de durabilité de Wilo et de ses clients mondiaux en pleine croissance. »

À propos de Wilo

Le groupe Wilo est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage haut de gamme pour les secteurs des services de construction, de la gestion de l'eau et industriel. Au cours des dix dernières années, le groupe est passés d'un champion caché à un champion visible et connecté. Aujourd'hui, Wilo compte 8 200 employés dans le monde entier. Ses solutions innovantes, ses produits intelligents et ses services individuels déplacent l'eau de manière intelligente, efficace et respectueuse du climat. Le groupe apporte également une contribution importante à la protection du climat grâce à sa stratégie de développement durable et en collaboration avec ses partenaires. Wilo poursuit systématiquement la transformation numérique du groupe. La société fait déjà figure de pionnière du numérique dans l'industrie avec ses produits et solutions, ses processus et ses modèles commerciaux.

À propos de diva-e

En tant que partenaire d'expériences transactionnelles (TXP) de premier plan en Allemagne, diva-e crée des expériences numériques qui inspirent les clients et font progresser les affaires. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur numérique, diva-e couvre la chaîne de valeur numérique, de la stratégie à la technologie en passant par la création. L'offre de services et de produits holistiques dans les domaines de la planification et de l'innovation, des plateformes et des expériences, de la croissance et de la performance, ainsi que des données et renseignements garantit des ventes accrues, des avantages concurrentiels et des transactions considérablement plus importantes - pour tous les groupes, appareils et produits cibles. diva-e coopère avec des partenaires technologiques mondiaux de premier plan tels qu'Adobe, SAP Hybris, Spryker, e-Spirit, Microsoft et Bloomreach. De nombreuses grandes entreprises et marques d'amour font confiance à diva-e, notamment EDEKA, E. ON, FC Bayern Munich et Carl zeiss. diva-e emploie environ 900 personnes sur un total de dix sites en Allemagne, en Bulgarie (Sofia) et aux États-Unis (Cincinnati).

À propos de Spryker

Spryker est une plateforme de commerce numérique composable qui permet aux entreprises de pérenniser leurs activités et d'accélérer leur croissance à tout moment de leur parcours commercial. Le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et basé sur l'API, offre une approche de premier ordre qui offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s'adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché tout en facilitant un coût de possession inférieur et un retour sur investissement plus élevé. En tant que plate-forme leader pour les marchés d'entreprise, le commerce IdO, B2B et D2C, Spryker a permis à plus de 150 clients dans plus de 200 pays du monde de se différencier en fonction de la façon dont ils vendent le mieux et est approuvé par des marques telles qu'Aldi, Siemens, Hilti et Ricoh. Gartner® a reconnu Spryker comme visionnaire dans le 2021 Magic Quadrant ™ pour le commerce numérique, un an seulement après sa première apparition (en 2020), et la société a également été nommée acteur majeur du commerce électronique B2B par IDC. Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin, en Allemagne, et à New York, aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://spryker.com .

