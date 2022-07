Campine zet groei in de circulaire economie verder met de acquisitie van een plastics- en 2 batterijrecyclagefabrieken

English Dutch French

Occasionele informatie – 6 juli 2022 – 17:30



Campine NV, metals recycling en specialty chemicals bedrijf uit Beerse en beursgenoteerd op Euronext Brussel verwerft 3 recyclagefabrieken uit de faillissementsprocedure van de Franse Recylex S.A. groep, welke op 28 april 2022 de boeken had neergelegd. Hiermee zet Campine zijn expansieplannen in de circulaire economie verder.

In het officieel vonnis, gedateerd 6 juli 2022, deelt het handelsgerecht van Parijs mee het bod van Campine op geselecteerde assets van Recylex te aanvaarden. Hierdoor wordt Campine de nieuwe eigenaar van de batterijrecyclagefabrieken van Escaudoeuvres (nabij Cambrai) en Villefranche-sur-Saône (nabij Lyon), Frankrijk en het plasticsrecyclingbedrijf C2P, welke op dezelfde site in Villefranche gevestigd is.

De 2 Recylex-sites tellen 60 werknemers en hebben een gezamenlijke recyclagecapaciteit van 90.000 ton batterijen en 11.000 ton PP (Polypropyleen) plastics. Deze acquisitie is een substantiële upstream-expansie voor Campine in de batterijrecyclagewaardeketen en een diversificatie dankzij de plasticsrecyclage, welke een additionele afzetmarkt wordt. De geconsolideerde omzet van de 3 fabrieken bedroeg in 2021 om en bij de 88 miljoen € (zoals gerapporteerd door Recylex).

“Dit is een grote stap voorwaarts voor ons” zegt CEO De Vos “Campine is nu werkelijk een multimateriaal recyclingonderneming. We zijn één van de weinige maakbedrijven die effectief gerecycleerde metalen, chemicaliën and plastics produceren. Met de 2 batterijbrekerfabrieken, verhogen we eveneens onze afvalherwinningsgraad.” Campine ziet bovendien interessante opportuniteiten in de circulaire economie van kunststoffen. “Er zijn aanzienlijke synergiën met onze Specialty Chemicals business in termen van technologie en klantenportefeuille, bovendien biedt de plasticsrecyclagebusiness enorme groeikansen” concludeert De Vos.

Campine produceert vandaag zowat 60.000 ton geraffineerd lood uit metaalafval (hoofdzakelijk uit versleten autobatterijen). Momenteel worden de batterijen niet ontmanteld of gebroken in hun verschillende materiaalfracties; de batterijen worden in hun geheel verwerkt in de smeltoven in België. Met de nieuwe fabrieken zal Campine in staat zijn om nog meer grondstoffen te herwinnen bij het recyclageproces, met name onder meer de PP (Polypropyleen) plastic van de batterijbehuizing. Nicolas De Backer werd benoemd als Managing Director van Campine France, een 100% dochteronderneming van Campine NV, specifiek opgericht om de verworven fabrieken in onder te brengen. ”We willen de output van de brekerfabrieken maximaliseren door naast de bestaande klanten ook onze eigen batterijen voor Beerse te breken. Het volume voor eigen gebruik zal trouwens gestaag toenemen zodat deze fabrieken eveneens toeleverancier van de smeltproductie in Beerse worden”.

Campine betaalt een totale som van 0,75 miljoen€ voor de assets en een supplement*. Campine krijgt de controle vanaf 7 juli en is vanaf dan de economische eigenaar.

De tewerkstelling in de 3 fabrieken blijft behouden en Campine wil er met 8 à 10 M€ investeringen in de volgende 4 jaar de efficiëntie verhogen en nieuwe technologiën introduceren. Campine wenst eveneens de relatie met de bestaande leveranciers, dienstverleners en klanten verder te zetten.

De transactie is volledig schuldvrij en geen enkele van de Recylex schuldverplichtingen wordt overgedragen naar Campine. Alle wettelijke aanklachten en rechtszaken tegen Recylex blijven in Recylex SA, dat nog onder curatele zal blijven bestaan. Ook de milieuverplichtingen gelinked aan de voormalige smelt- en raffinageactiviteiten op de sites blijven bij Recylex, met uitzondering van de milieuverplichtingen die te maken hebben met de overgenomen activiteiten.

* Campine betaalt een totale som van 0,75 M€ voor de assets (inclusief genormaliseerde stocks voor de Recylex SA brekeractiviteiten en een genormaliseerd werkkapitaal voor C2P) en een supplement voor alle additionele stocks van grondstoffen en afgewerkte producten van Recylex SA en de additionele beschikbare cash (bovenop het genormaliseerd werkkapitaal) van C2P. Het definitive supplement zal bepaald worden op basis van de werkelijke hoeveelheden van deze elementen op 7 juli 2022 en wordt geschat op ongeveer 3.5 M€.

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen (tel. Nr +32 14 60 15 49)

(email: Karin.Leysen@campine.com)

Bijlage