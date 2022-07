TELUS est fière de présenter TELUS Sky, son nouveau siège social à Calgary, dans un édifice de 60 étages aux normes LEED Platine

English French

TELUS Sky allie durabilité et vie urbaine dans un bâtiment qui regroupe des espaces de bureau dernier cri et 326 logements locatifs



Sur sa façade, TELUS Sky arbore la plus grande installation d’art publique au pays, « Northern Lights » (Aurore boréale) de Douglas Coupland, pour le plus grand plaisir des résidents et des visiteurs

TELUS gère le plus grand parc immobilier d’entreprise aux normes LEED Platine de l’Amérique du Nord

CALGARY, Alberta, 06 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS, Westbank et Allied célèbrent l’ouverture de TELUS Sky, le siège social flambant neuf de TELUS dans le centre-ville de Calgary. Cet édifice impressionnant compte 60 étages et 750 000 pieds carrés d’espaces de bureau et de vente, en plus de 326 logements locatifs en plein centre-ville, associant ainsi travail et vie urbaine de façon unique et dynamique. TELUS Sky a été construit selon les normes LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Platine, la plus haute certification LEED, ce qui en fait l’un des sites les plus innovants sur le plan technologique et respectueux de l’environnement dans toute l’Amérique du Nord. Avec TELUS Sky, TELUS occupe désormais le plus grand édifice LEED Platine du continent nord-américain, y compris TELUS Garden à Vancouver, TELUS Harbour à Toronto, Place TELUS Ottawa et Place TELUS Québec. Son intérêt pour la durabilité fait de TELUS l’un des leaders mondiaux en la matière. L’entreprise a pour objectif ambitieux d’utiliser uniquement de l’énergie renouvelable d’ici 2025.

« L’équipe TELUS a contribué de manière inspirante à connecter les Albertains aux personnes, aux ressources et à l’information qui comptent le plus pour eux. Le lancement de TELUS Sky aujourd’hui se base sur cette riche histoire d’investissement et d’innovation, indique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Cette avancée à 400 millions de dollars s’inscrit dans la lignée de nos contributions importantes pour renforcer l’économie et la vitalité sociale de Calgary ainsi que de la province d’Alberta. En effet, depuis plus d’un siècle, TELUS a investi pas moins de 60 milliards de dollars dans l’infrastructure du réseau, l’exploitation et les technologies dans la province. Nous comptons aussi investir 17 milliards de dollars jusqu’en 2026 pour créer 8 500 emplois bien rémunérés supplémentaires. Par ailleurs, en tant que centre transformateur d’un quartier revitalisé, TELUS Sky définit une nouvelle norme d’excellence sur les plans de l’architecture et de la durabilité environnementale, qui dépasse la norme mondiale des initiatives en matière de conception énergétique et environnementale. Nous sommes très fiers que TELUS Sky puisse créer un futur meilleur dans les collectivités de Calgary que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Conçu par les architectes de renommée mondiale de Bjarke Ingels Group (BIG) et Dialog en partenariat avec Westbank et Allied, TELUS Sky arbore la plus grande installation d’art publique du Canada sur sa façade, « Northern Lights » (Aurore boréale), par le célèbre auteur et artiste canadien Douglas Coupland. Son aurore danse sur l’extérieur du bâtiment, créant un jeu de lumière pour les résidents et les visiteurs du centre-ville de Calgary.

Pour Ian Gillespie, fondateur et directeur général de Westbank, « TELUS Sky représente un moment charnière dans l’histoire de Calgary, et nous sommes ravis de participer à son ouverture officielle aujourd’hui, aux côtés de nos partenaires et de la communauté. Nous voyons cet édifice et son installation artistique comme un symbole de la transformation et de l’avenir de Calgary, l’un des pôles émergents de l’économie créative au Canada. Par ce site LEED Platine, un chef-d’œuvre architectural avec son installation d’art publique monumentale qui ajoute un espace de travail et de vie au centre-ville de Calgary, TELUS Sky contribuera à la croissance économique et culturelle de la ville pour les générations à venir. Nous sommes heureux de partager ce moment avec deux partenaires fantastiques. »

L’édifice unique de TELUS Sky comprend:

Un système de gestion des eaux de pluie qui recycle cette eau pour l’utiliser dans les toilettes et les urinoirs, réduisant ainsi la consommation d’eau municipale du bâtiment de 70 %.

Un système d’énergie thermique destiné à acheminer l’eau chaude de façon efficace dans un réseau souterrain de tuyaux isolés qui s’étend dans toute la ville, entraînant une baisse de 30 % de la demande de chauffage.

Une ventilation d’air frais à 100 % avec des fenêtres réglables et des terrasses en extérieur, même aux étages des bureaux.

Des fenêtres au cadre solide et à triple vitrage pour limiter la transmission solaire et donner plus d’ombre au bâtiment, ce qui réduit sa consommation énergétique de 35 % par rapport aux structures de taille similaire.

Un mur végétal dans l’atrium de 11 étages pour améliorer la qualité de l’air et donner un sentiment de connexion à la nature aux occupants des lieux ainsi qu’aux visiteurs.

Une connexion directe au réseau PureFibre de TELUS, pour que les locataires, les entreprises, les invités et les employés de bureau puissent avoir accès au réseau Internet le plus performant et rapide de l’Ouest canadien.

De grandes infrastructures d’entraînement physique, qui incluent un centre de mieux-être avec une salle de yoga et de barre, un espace de rangement sécurisé pour les vélos et des bornes de recharge pour les véhicules électriques.



Situé au cœur du centre-ville, TELUS Sky transforme le paysage urbain de Calgary et contribuera à la croissance de sa communauté technologique ainsi que de sa vie culturelle dynamique en représentant de façon symbolique l’engagement de TELUS envers la prospérité économique, la durabilité et la santé de l’Alberta pour de longues années. Tout au long du développement du projet au cours des neuf dernières années, TELUS Sky a soutenu l’économie locale en créant plus de 1 000 emplois. Et dès aujourd’hui, le bâtiment abritera plus de 1 600 membres locaux de l’équipe TELUS.

« La finalisation de TELUS Sky représente un tournant dans l’histoire de Calgary, affirme le maire Jyoti Gondek. Cet édifice emblématique sert littéralement de source d’inspiration pour Calgary, qui continue à réinventer son centre-ville de sorte qu’il représente les aspirations de la ville à un avenir dynamique, transformateur et durable. »

Selon le ministre Doug Schweitzer, « la création du siège social de TELUS à Calgary est une autre bonne nouvelle pour le centre-ville, car elle contribue à le dynamiser. Cet investissement de TELUS dans le centre-ville constitue l’un des piliers de la croissance future. »

Plus tôt cette semaine, TELUS a annoncé investir 430 millions de dollars dans la ville de Calgary en 2022 dans le cadre de son investissement de 17 milliards de dollars dans l’exploitation, l’infrastructure de réseau et le spectre de l’Alberta. Cette initiative, qui durera désormais jusqu’en 2026, créera 8 500 nouveaux emplois pour les Albertains et connectera davantage de familles et d’entreprises aux réseaux 5G et PureFibre de calibre mondial de TELUS. L’engagement de TELUS auprès de Calgary va bien au-delà des investissements dans l’exploitation et l’infrastructure. Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe en Alberta, actuels et retraités, ont donné plus de 200 millions de dollars et 3,2 millions d’heures de bénévolat partout dans la province.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias et du commerce électronique et des technologies financières. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans 28 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars, en espèces, en contributions en nature, en temps et en programmes, et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

À propos de Westbank

Westbank est une entreprise spécialisée en création d’environnements inspirants. Créée il y a plus de 30 ans, cette société privée s’associe à des organisations internationales qui partagent les mêmes idées pour être encore plus percutante. Nous nous concentrons surtout sur de gros projets dans des centres-villes ciblés : Vancouver, Toronto, Seattle, Tokyo et San Jose. En tant que leader mondial des constructions neutres en carbone et copropriétaire de l’un des plus gros fournisseurs régionaux d’énergie d’Amérique du Nord, nous nous engageons à mettre en œuvre des initiatives de neutralité carbone à grande échelle. Nos réalisations incluent entre autres des résidences, des hôtels, des commerces, un espace de travail créatif, un système énergétique collectif, des logements abordables, des expositions et de l’art public, pour un total de plus de 50 milliards de dollars de projets finalisés ou en cours. Au fil de l’évolution de nos activités, nous avons tissé tout un écosystème d’entreprises culturelles, qui comprend des restaurants, des salles de sport, des spas, des salles de concert, des clubs privés, des écoles de danse et des foires alimentaires. Nous donnons vie à cet écosystème grâce à des collaborations avec certains des artistes, architectes, designers et entrepreneurs les plus brillants au monde. Nous recherchons la moindre occasion de renforcer les liens qui nous unissent, pour rapprocher les gens et créer des communautés plus inspirantes et durables. Par ces différentes actions et bien d’autres encore, nous continuons à évoluer en tant que plateforme culturelle pour les villes créatives.

À propos d’Allied

Allied est l’un des principaux fournisseurs d’espaces de travail urbains uniques dans les grandes villes du Canada et de centres de données urbains sur des réseaux denses à Toronto. Sa mission consiste à fournir un espace de travail et un centre de données urbain aux organisations axées sur le savoir, qui soit à la fois durable et propice au mieux-être, à la créativité, à la connexion et à la diversité. Sa vision consiste à contribuer de façon constante au développement des villes et de la culture, afin qu’elles favorisent l’humanité de tous les citoyens.

Pour tout renseignement complémentaire, les membres des médias sont priés de joindre :

Chelsey Rajzer

Relations publiques de TELUS

chelsey.rajzer@telus.com

Ariele Peterson

Westbank

ariele@westbankcorp.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b4329ce-7ae2-4903-b2c8-71c4ee649f0d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/968fd756-f94e-41ae-8629-e3614527aee1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/96bc57b1-dd12-4f21-a495-d5e6c50c6a00/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d761628a-2bd6-4cde-a533-b2cf877c8b73/fr