Artea : Dream Energy et Siemens inaugurent la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques, à énergie renouvelable, des Hauts-de-France, à Lille-Lesquin

Dream Energy et Siemens inaugurent la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques, à énergie renouvelable, des Hauts-de-France, à Lille-Lesquin

Dream Energy et Siemens inaugurent à Lille (Hauts-de-France) la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques et hybrides, alimentée grâce au smartgrid de l’Arteparc et par la production des ressources électriques de Dream Energy. Grâce à l’installation d’une borne Sicharge D de Siemens d’une puissance de 160 kW double, cette station peut permettre de recharger jusqu’à 80% de la batterie d’un véhicule en seulement 20 minutes.

Installée sur l’Arteparc de Lille-Lesquin, un parc tertiaire environnemental de 3e génération du groupe ARTEA, cette station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques est alimentée d’une façon inédite, par les propres unités de production d’énergie de Dream Energy.

La station de Lille-Lesquin, qui, à terme, comportera 10 bornes permettant d’alimenter 20 places de supercharge, évoluera dès le début 2023 pour accueillir 5 bornes Sicharge D supplémentaires, une ombrière photovoltaïque et une installation de stockage par batterie de 1MW.

Dream Energy et Siemens prévoient de déployer une dizaine de stations de recharge ultrarapide sur la région Hauts-de-France d’ici la fin 2023.

« En installant une station de superchargeurs alimentée par sa propre production d’électricité renouvelable, nous voulons compléter l’écosystème unique de l’Arteparc de Lille-Lesquin et par conséquent offrir au territoire et ses habitants un écosystème complet et une solution pour un développement durable et local », se félicite Philippe Baudry, Directeur général et fondateur de Dream Energy.

Un concept innovant : des superchargeurs alimentés par l’éléctricité de leur propre opérateur

Dream Energy se singularise par un modèle inédit sur son marché : la capacité de produire, stocker et fournir une énergie 100% verte et locale aux bornes de ses stations. Les chargeurs ultrarapides Dream Energy permettent de diviser par 3 le bilan carbone des véhicules électriques, en analyse de cycle de vie, en comparaison à une recharge sur le mix énergétique français.

Acteur global des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques complexes, Dream Energy exploite un écosystème de plus de 70 centrales photovoltaïques et hydrauliques (prévisions de plus de 100 centrales dès 2023).

Cette maîtrise de l’énergie possède de nombreux avantages (traçabilité, approvisionnement local, fiable et sécurisé, flexibilité dans les prix pratiqués à la borne…), pour assurer une mobilité véritablement renouvelable et décarbonée.

Les stations Dream Energy se déclinent en 3 offres : First (chargeurs ultrarapides), Upgrade (incluant une ombrière photovoltaïque et un dispositif de stockage) et Premium avec un pôle Services. Dream Energy prévoit le lancement de deux offres de paiement, l’une sans engagement par CB et carte RFID, l’autre avec des tarifs avantageux sur abonnement. Une application mobile est également en finalisation.

Présent sur tout le territoire français, Dream Energy propose l’installation clés en main de stations de recharge aux collectivités, commerces et entreprises désireuses d’intégrer un modèle vertueux de fourniture d’énergie. Dream Energy gère l’intégralité d’un projet : faisabilité, travaux, raccordement, exploitation commerciale des bornes et gestion internalisée de la maintenance.

La borne Sicharge D : le savoir-faire technologique de Siemens au service de l’e-mobilité

Dans le cadre d’un partenariat inédit et stratégique signé entre Dream energy et Siemens Smart Infrastructure, les stations Dream Energy sont équipées des bornes Sicharge D de Siemens. Grâce à une puissance élevée (modulable de 160 à 300 kW) le temps de recharge minimum (seulement 20 minutes pour récupérer jusqu’à 80% d’autonomie du véhicule), ces bornes de dernière génération s’adaptent à toutes les applications, en ville comme sur autoroute. En outre, elles sont capables de répartir intelligemment la charge entre 2 véhicules et disposent d’un large écran 24’’.

« Cette technologie de pointe repose sur l’expertise de haut niveau de Siemens en termes d’électromobilité, et sa volonté de proposer des solutions pérennes pour répondre aux défis de demain et notamment celui de créer un avenir plus durable », rappelle Nawfal Slimati, Directeur général de l’activité Régional Solutions et Services de Siemens Smart Infrastructure.

Dream Energy pourra travailler main dans la main avec le réseau national des 43 agences Siemens en France pour équiper les stations avec des bornes Sicharge D et assurer le maintien en condition opérationnelle et la performance des installations sur l’ensemble du territoire.

« À l'image de notre collaboration avec Dream energy, nous sommes un partenaire privilégié pour nos clients petits et grands, au service de la réindustrialisation des territoires, et les accompagnons sur leur chemin vers la compétitivité, la décarbonation et la résilience. Nous répondons également aux enjeux de la transition énergétique et de la sécurisation des infrastructures critiques grâce à nos solutions d’efficacité énergétique, de mobilité verte et de sécurité. Très présent en région Hauts de France, nous avons à cœur de développer une dynamique avec tous les acteurs locaux pour faire avancer les objectifs du territoire en termes de développement durable », déclare Nawfal Slimati.

L’Arteparc de Lille-Lesquin : immobilier durable, énergies renouvelables et services aux entreprises

Présents dans les Hauts-de-France depuis 6 ans, ARTEA et Dream Energy ont notamment conçu le parc tertiaire environnemental ARTEPARC de Lille-Lesquin. Conçus dans un esprit campus avec un cadre de travail exceptionnel, les ARTEPARCS associent des bureaux, des espaces de coworking (Coworkoffice) et de coliving (Coloft), ainsi que de nombreux services de proximité (restauration, crèches, salles de sport, conciergerie…). Tous les immeubles fonctionnent en autoconsommation (production, gestion et stockage de l’énergie), réduisant ainsi fortement leur impact environnemental.

Au sujet de Dream Energy

Depuis 2007, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, est à la fois producteur, fournisseur et exploitant. L’entreprise possède ses propres infrastructures smartgrid permettant l’autoconsommation, le stockage et la fourniture d’une énergie 100% verte et locale. Ces infrastructures alimentent les super chargeurs Dream energy. L’écosystème de production repose sur un mix de 70 centrales photovoltaïques et hydrauliques. Cette maîtrise fiable et sécurisée garantit la traçabilité, l’approvisionnement local et la flexibilité dans les prix pratiqués à la borne, pour une mobilité renouvelable et décarbonée.

Présent sur tout le territoire, Dream Energy propose l’installation clés en main de bornes et de stations de recharge aux collectivités, commerces et entreprises désireuses d’intégrer un modèle vertueux de fourniture d’énergie. Dream Energy gère l’intégralité d’un projet : faisabilité, travaux, raccordement, exploitation commerciale des bornes et gestion internalisée de la maintenance.

Plus d’informations : www.dream-energy.fr

À propos de Siemens Smart Infrastructure

Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 70 400 salariés dans le monde.

À propos de Siemens France

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la convergence du monde numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par ailleurs, Siemens Mobility, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020. Avec 6 000 collaborateurs, 6 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez- nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr et sur Twitter : @Siemens_France

Contacts presse Dream Energy :

Suké Churlaud : 06 13 65 61 53 - suke.churlaud@neostory.fr

Audrey Espinosa : 07 65 17 10 81 - audrey.espinosa@neostory.fr

Contact presse Siemens :

Emilie Villemin : 06 81 11 68 06 - evillemin@apcoworldwide.com

Pièce jointe