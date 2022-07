OTC Markets Group udpeger SEB som OTCQX-sponsor

Danish Norwegian Swedish

NEW YORK, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), der er operatør på de finansielle markeder for 12.000 amerikanske og globale værdipapirer, meddelte, at Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), en førende nordeuropæisk finanskoncern, er blevet udpeget som OTCQX-sponsor.



SEB er blevet godkendt af OTC Markets Group til at fungere som sponsor for virksomheder, der skal børsnoteres på OTCQX- og OTCQB-markederne.

"OTC Markets Group er begejstret over at kunne inkludere SEB i vores fællesskab af OTCQX-sponsorer," siger Joe Coveney, VP for International Corporate Services hos OTC Markets Group. "Som en førende institutionel bank i Norden vil SEB kunne bidrage med kritisk ekspertise og indsigt til de globale udstedere, der søger at få adgang til amerikanske investorer via vores OTCQX- og OTCQB-markeder."

"Det er en stor glæde for SEB at være den første OTCQX-godkendte nordeuropæiske banksponsor, og vi har til hensigt at tilbyde vores børsnoterede nordiske kunder mulighed for krydshandel på OTCQX eller OTCQB", siger Micael Ljunggren, der er Head of Investment Banking US hos SEB. "Virksomhederne er ivrige efter at øge deres eksponering over for amerikanske investorer, og et samarbejde med OTC er en virkelig attraktiv mulighed for at nå dette mål."

For at kunne kvalificere sig til OTCQX-markedet skal alle amerikanske og internationale virksomheder have tilknyttet en OTCQX-sponsor. For at få mere at vide om OTCQX-markedet skal du kontakte Joe Coveney via jcoveney@otcmarkets.com.

Om SEB

SEB er en førende nordeuropæisk finanskoncern med en stærk tro på, at iværksættersind og innovative virksomheder er nøglen til at skabe en bedre verden. Vi har et langsigtet perspektiv og støtter vores kunder i både medgang og modgang. I Sverige og de baltiske lande tilbyder SEB finansiel rådgivning og en bred vifte af forskellige finansielle tjenester. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland og Storbritannien har bankens aktiviteter stort fokus på virksomheds- og investeringsbanker baseret på et komplet servicetilbud til erhvervs- og institutionelle kunder. Den internationale karakter af SEB's forretninger afspejles i vores tilstedeværelse i mere end 20 lande verden over med omkring 16.000 ansatte. Pr. 31. marts 2022 udgjorde koncernens samlede aktiver 3.766 mia. SEK, mens dens forvaltede aktiver udgjorde 2.432 mia. SEK. Læs mere om SEB på www.sebgroup.com .

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) opererer på de regulerede markeder for handel med 12.000 amerikanske og internationale værdipapirer. Vores datadrevne offentliggørelsesstandarder danner grundlaget for vores tre offentlige markeder: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market.

Vores OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS'er) leverer kritisk markedsinfrastruktur, som mægler-forhandlere er afhængige af for at facilitere handel. Vores innovative model giver virksomhederne mere effektiv adgang til de amerikanske finansmarkeder.

OTC Link ATS, OTC Link ECN og OTC Link NQB er hver en SEC-reguleret ATS, der drives af OTC Link LLC, en FINRA og SEC-registreret mægler-forhandler, der er medlem af SIPC.

For at læse mere om, hvordan vi skaber mere velinformerede og effektive markeder, skal du besøge www.otcmarkets.com .

Abonner på OTC Markets RSS-feed