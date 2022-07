OTC Markets Group utpeker SEB som OTCQX-sponsor

Danish Norwegian Swedish

NEW YORK, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør av finansmarkeder for 12 000 amerikanske og globale verdipapirer, har kunngjort at Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), et ledende nordeuropeisk finanskonsern, er blitt utpekt som OTCQX-sponsor.



SEB er godkjent av OTC Markets Group til å fungere som sponsor for selskaper som skal noteres på OTCQX- og OTCQB-markedene.

«OTC Markets Group gleder seg over å inkludere SEB i vårt fellesskap av OTCQX-sponsorer», sa Joe Coveney, visedirektør for International Corporate Services i OTC Markets Group. «Som en ledende institusjonell bank i Norden kan SEB tilby viktig ekspertise og innsikt til globale utstedere som ønsker å få tilgang til amerikanske investorer via våre OTCQX- og OTCQB-markeder.»

«SEB gleder seg over å være den første OTCQX-godkjente nordeuropeiske banksponsoren, og vi har til hensikt å tilby våre børsnoterte nordiske kunder muligheter for krysshandel på OTCQX eller OTCQB», sa Micael Ljunggren, Head of Investment Banking US hos SEB. «Selskaper er opptatt av å øke eksponeringen overfor amerikanske investorer, og samarbeidet med OTC utgjør et svært attraktivt alternativ for å nå dette målet.»

For å kvalifisere seg for OTCQX-markedet må alle amerikanske og internasjonale selskaper engasjere en OTCQX-sponsor. For mer informasjon om OTCQX-markedet , ta kontakt med Joe Coveney på jcoveney@otcmarkets.com.

Om SEB

SEB er et ledende nordeuropeisk finanskonsern med en sterk tro på at entreprenørskap og innovative selskaper er nøkkelen til å skape en bedre verden. Vi har et langsiktig perspektiv og støtter våre kunder i gode så vel som dårlige tider. I Sverige og de baltiske landene tilbyr SEB finansiell rådgivning og et bredt spekter av finanstjenester. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland og Storbritannia har bankens virksomhet et sterkt fokus på bedrifts- og investeringstjenester, basert på et fullt tjenestetilbud til bedrifter og institusjonelle kunder. Den internasjonale karakteren av SEBs virksomhet gjenspeiles i vår tilstedeværelse i mer enn 20 land rundt om i verden, med ca. 16 000 ansatte. Pr. 31. mars 2022 var gruppens totale kapital SEK 3 766 milliarder, mens forvaltningskapitalen utgjorde SEK 2 432 milliarder. Les mer om SEB på www.sebgroup.com .

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver regulerte markeder for handel med 12 000 amerikanske og internasjonale verdipapirer. Våre datadrevne standarder for offentliggjøring danner grunnlaget for våre tre offentlige markeder: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market.

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATSs) tilbyr kritisk markedsinfrastruktur som forenkler handelen for meglere og forhandlere. Vår innovative modell gir bedrifter mer effektiv tilgang til de amerikanske finansmarkedene.

OTC Link ATS, OTC Link ECN og OTC Link NQB er alle en SEC-regulert ATS som drives av OTC Link LLC, en FINRA- og SEC-registrert megler-forhandler, og medlem av SIPC.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, besøk www.otcmarkets.com .

