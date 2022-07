OTC Markets Group utser SEB som OTCQX-sponsor

Danish Norwegian Swedish

NEW YORK, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatör på finansmarknaderna för 12 000 amerikanska och globala värdepapper, meddelar att Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), en ledande nordeuropeisk koncern för finansiella tjänster, har utsetts till OTCQX-sponsor.



SEB är godkänt av OTC Markets Group att agera som sponsor för företag som ska börsnoteras på OTCQX- och OTCQB-marknaderna.

”OTC Markets Group är glada över att SEB nu ingår i vår grupp av OTCQX-sponsorer”, säger Joe Coveney, Vice President, International Corporate Services på OTC Markets Group. ”Som en ledande institutionell bank i Norden kommer SEB att tillhandahålla viktig expertis och insikt till globala emittenter som vill nå amerikanska investerare via våra OTCQX- och OTCQB-marknader.”

”SEB är mycket glada över att vara den första nordiska banken som godkänts som OTCQX-sponsor och vi har avsikt att erbjuda våra börsnoterade nordiska kunder möjligheten till korshandel på OTCQX eller OTCQB”, säger Micael Ljunggren, chef för Investment banking US på SEB. ”Företag är angelägna om att öka exponeringen för amerikanska investerare och att arbeta tillsammans med OTC är ett mycket attraktivt alternativ för att uppnå det målet.”

För att kvalificera sig för OTCQX-marknaden måste alla amerikanska och internationella företag använda sig av en OTCQX-sponsor. För mer information om OTCQX-marknaden , kontakta Joe Coveney på jcoveney@otcmarkets.com.

Om SEB

SEB är en ledande nordeuropeisk koncern inom finansiella tjänster med en stark övertygelse om att entreprenörsanda och innovativa företag är viktiga för att skapa en bättre värld. Vi har ett långsiktigt perspektiv och stöder våra kunder i bra och dåliga tider. I Sverige och Baltikum erbjuder SEB finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien har banken ett starkt fokus på företags- och investeringsverksamhet baserat på ett heltäckande erbjudande till företagskunder och institutionella kunder. Den internationella karaktären hos SEB:s verksamhet återspeglas i vår närvaro i mer än 20 länder över hela världen, med cirka 16 000 anställda. Den 31 mars 2022 uppgick koncernens totala tillgångar till 3 766 miljarder SEK medan de förvaltade tillgångarna uppgick till 2 432 miljarder SEK. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com .

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver reglerade marknader för handel med 12 000 amerikanska och internationella värdepapper. Våra datadrivna standarder för offentliggörande utgör grunden för våra tre offentliga marknader: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market.

Våra OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS:s) tillhandahåller kritisk marknadsinfrastruktur som mäklare och handlare förlitar sig på för att underlätta handeln. Vår innovativa modell ger företag effektivare tillgång till de amerikanska finansmarknaderna.

OTC Link ATS, OTC Link ECN och OTC Link NQB är alla ATS:er som regleras av SEC, och drivs av OTC Link LLC, en mäklare-återförsäljare som är registrerad hos FINRA och SEC, och är dessutom medlem av SIPC.

Mer information om hur vi skapar mer informerade och mer effektiva marknader finns på www.otcmarkets.com .

