EROLD : Evolution de la feuille de route stratégique

Evolution de la feuille de route stratégique

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce une évolution de sa feuille de route stratégique.

Compte tenu d’un contexte de marché difficile, et afin de maximiser le déploiement de ses efforts commerciaux, la Société a décidé (i) de focaliser sa stratégie dans les services1 autour de son offre dans le domaine de la e-santé, qui présente le plus fort potentiel de croissance, et (ii) de capitaliser sur l'expérience acquise dans l’assurance santé, avec une transition d’un modèle de courtage à celui de la vente de leads qualifiés. Dans le cadre de ce recentrage, la dernière ligne dédiée à la formation est en revanche arrêtée.

En parallèle, Erold poursuit les développements de son pilier historique de média. Pour cela, le Groupe continuera de s’appuyer sur sa très forte proximité avec la population des seniors connectés, ainsi que sur la multiplication de ses sources d’audience, un axe clé encouragé notamment par un premier semestre record sur le référencement naturel (SEO).

Pour y parvenir, Erold pourra compter sur son partenariat avec le Groupe Marie Claire (GMC) et bénéficier de la puissance de ses 10 marques médias qui permettent d’adresser 80 millions de femmes à travers 27 pays dans le monde. La puissance digitale d’Erold, associée à GMC, est démultipliée avec une audience cumulée de 17 millions de visiteurs uniques par mois.

Compte tenu de la réorientation stratégique qui a été décidée, et dans l’attente de bénéficier du plein effet de ces décisions, la société informe le marché qu’elle n’est plus en mesure de confirmer son objectif de croissance rentable pour l’exercice 2022.

La société rappelle qu’elle tiendra une assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire, le 13 juillet 2022 à 10 heures à Paris au cours de laquelle sera proposée l’évolution de sa gouvernance en société anonyme à conseil d’administration. Les documents préparatoires à l’AG sont disponibles sur le site internet de la société : https://www.erold.fr/investisseurs.

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Erold a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

1 Voir communiqué du 29 septembre 2021

