Unifiber choisit Solutions 30 pour l’aider à connecter quelque 200.000 foyers wallons à la fibre optique

English French

Waterloo, Luxembourg, le 7 juillet - Unifiber, joint-venture créée en juillet 2021 par Eurofiber et Proximus pour déployer un réseau par fibre optique en Wallonie, sélectionne Solutions 30 pour l’accompagner dans son objectif de donner accès à l’internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers wallons d’ici 2028.

Unifiber s’est donné pour mission d’accélérer le déploiement de la fibre optique en Wallonie, en construisant un réseau d'accès ouvert à tous les fournisseurs de services de télécommunications.

Pour l’épauler dans le déploiement de ce réseau du futur, Unifiber a sélectionné Solutions 30 comme l’un de ses principaux partenaires. Solutions 30 bénéficie d’une large expertise en matière de déploiement de réseau Internet haut débit, acquise depuis 2014 en Europe, notamment en France et en Espagne, pays qui comptent déjà plus de 70% de leur territoire couvert par la fibre optique. Solutions 30 se voit ainsi confier la connexion de 200.000 foyers wallons. Les premiers déploiements ont d’ores et déjà débuté à Saint Ghislain.

Commentant ce partenariat, Nico Weymaere, CEO de Unifiber, a déclaré : « Unifiber s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de déploiement du réseau qui vont contribuer à faire de la Wallonie une Giga Région, comme le précise le Gouvernement wallon dans sa Déclaration de politique régionale. Pour mener à bien nos projets, nous avons choisi de travailler avec des partenaires ayant démontré une large expérience dans le déploiement des réseaux FTTH. Nous sommes ravis de compter les équipes de Solutions 30 parmi nos principaux partenaires. »

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions 30, ajoute : « Nous sommes très fiers d’accompagner cet ambitieux projet pour la Wallonie et remercions Unifiber et ses équipes pour leur confiance. Notre expertise en matière de fibre optique, des activités de déploiement des réseaux jusqu’au raccordement et à la maintenance des abonnés, va nous permettre d’accompagner efficacement la montée en charge rapide des opérations en Wallonie. De tels projets sont particulièrement enthousiasmants et fédérateurs car ils créent de la valeur pour nos territoires et génèrent des opportunités d’emplois significatives. Pour Solutions 30, ce nouveau contrat en Belgique prouve le dynamisme de nos marchés et témoigne de notre engagement continu en faveur de la transformation numérique en Europe. »

À propos de Unifiber

Unifiber est une co-entreprise de Proximus et Eurofiber. Créée en juillet 2021, elle est basée à Waterloo et emploie une vingtaine de personnes. L’entreprise peut compter sur deux actionnaires de référence : Proximus et Eurofiber. Eurofiber est un acteur majeur en Europe pour le développement d’une infrastructure en fibre optique ouverte et de pointe. Le groupe dispose d’un réseau de fibre optique de plus de 61,700 kilomètres et fournit aux entreprises, aux organisations et aux pouvoirs publics des solutions de connectivité intelligentes et ouvertes. Eurofiber est soutenue par ses actionnaires Antin Infrastructure Partners, un fonds d'investissement français spécialisé dans les infrastructures, et le PGGM Infrastructure Fund. Unifiber a pour objectif de donner accès à l’internet à très haut débit à plus de 600.000 foyers wallons d’ici 2028.

Pour plus d’informations, surfez sur www.unifiber.be

Contact :

cathy.schoels@gmail.com, 0477/680 280

À propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de

107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contacts :

Actionnaires :

Tél : +33 1 86 86 00 63 - shareholders@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe