Le Conseil d’administration d’EDF a pris connaissance ce jour de la décision conjointe de l’État et de Jean-Bernard Lévy de lancer dès à présent le processus de succession du Président - Directeur général d’EDF.

Le mandat de Jean-Bernard Lévy en tant que Président Directeur général d’EDF prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d’âge fixée par les statuts de la société.

En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau Président Directeur général d’EDF, lorsqu’il sera nommé, pourra prendre ses fonctions avant cette échéance. Conformément aux dispositions applicables, cette nomination fera l’objet d’une proposition du Conseil d’administration à l’État.

Le Conseil d’administration a renouvelé sa confiance en Jean-Bernard Lévy, qui continuera d’assurer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris acte de l’intention de l’État de détenir 100% du capital d’EDF et apportera tout son concours pour la réaliser, selon les modalités retenues par l’État et dans l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes.

