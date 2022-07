English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 7.7.2022 klo 9.30



NoHo Partners Oyj:n suunnatussa osakeannissa annetut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 8.7.2022



NoHo Partners Oyj (”NoHo Partners”) tiedotti 1.7.2022 suunnatusta osakeannista, jossa merkityt 170.728 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) on tänään 7.7.2022 rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Suunnattu osakeanti liittyi yritysjärjestelyyn, jossa NoHo Partners hankki Sea Horse Oy:n koko osakekannan.



Uusien Osakkeiden rekisteröinnin jälkeen NoHo Partnersin osakkeiden kokonaismäärä on 20.699.801. Uudet Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.



Yhtiö on hakenut Uusien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi yhtiön muiden osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 8.7.2022.



Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, +358 44 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



NoHo Partners Oyj

Hatanpään valtatie 1 B

33100 Tampere

www.noho.fi



