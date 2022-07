English Danish

Selskabsmeddelelse

7. juli 2022

Meddelelse nr. 13

NKT er turnkey leverandør til den fremtidige East Anglia THREE havvindmøllepark

NKT har underskrevet en kontrakt om produktion og installation af højspændingseksportkabelsystemer til det potentielle havvindmølleprojekt East Anglia THREE (EA3), som ScottishPower Renewables vil udvikle. I dag blev det offentliggjort, at EA3 er blevet udvalgt til en Contract for Difference (CfD) i allokeringsrunden i England, hvilket er et vigtigt skridt mod en endelig ordre til NKT. En endelig ordre er betinget af, at kunden giver NKT godkendelse til at starte projektet, og at de træffer en endelig investeringsbeslutning, som forventes senest i 1. kvartal 2023.

Kontrakten til NKT vil omfatte design og produktion af 320 kV DC (jævnstrøm) eksportkabler hvilket inkluderer ca. 2 x 150 km offshore kabler og ca. 2 x 40 km onshore kabler samt installation som NKT vil foretage med et af de mest avancerede og energieffektive kabellægningsfartøjer, NKT Victoria. Projektet har en anslået kontraktværdi for NKT på ca. EUR 250-300 mio. i markedspriser (ca. EUR 190-225 mio. i std. metalpriser).

- Jeg er meget tilfreds med kontrakten med ScottishPower Renewables, som understreger vores kunders tillid til NKT’s evne og erfaring i at håndtere store turnkey kabelprojekter. Når havvindmølleparken er fuldt operationel, har East Anglia THREE potentiale til at forsyne over en million britiske hjem med grøn havvindenergi, hvilket vil være et vigtigt skridt for den grønne omstilling i Storbritannien, siger NKT’s administrerende direktør, Alexander Kara.

EA3 havvindmølleparken vil omfatte 100-120 vindmøller placeret 69 km fra den britiske kyst i Nordsøen, og den vil dække et areal på 305 km2. Når vindmølleparken er i drift, vil den kunne producere op til 1.400 MW vedvarende energi.

320 kV HVDC-kablerne vil blive produceret i Karlskrona, Sverige, med et lavt CO2-fodaftryk, da fabrikken anvender 100% grøn elektricitet.

Kontrakten ændrer ikke NKT’s finansielle forventninger til 2022.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

