Calibre Scientific UK emménage dans une installation de pointe dans l'Advanced Manufacturing Park, à Sheffield

LOS ANGELES, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer la relocalisation de trois unités commerciales clés du Royaume-Uni, BioServUK, Molecular Dimensions et Protein Ark, qui ont quitté l'Innovation Centre pour s'installer dans l'Advanced Manufacturing Park, à Sheffield, Royaume-Uni. Située à côté d'autres leaders du marché, cette installation personnalisée comprendra des laboratoires de haute technologie pour la recherche, le développement et la fabrication de produits, un espace d'entrepôt conçu efficacement et des espaces de travail innovants pour les employés afin de favoriser la collaboration et la communication.

L'adresse et les coordonnées du nouveau site sont les suivantes :

Calibre Scientific UK

Unit 5a, R-evolution

The Advanced Manufacturing Park

Selden Way

Rotherham

S60 5XA

Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 114 224 2257

Dans le cadre de l'engagement continu de Calibre Scientific en faveur du développement commercial, de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle, la nouvelle installation apportera des opportunités de croissance et d'expansion significatives, garantissant que la société reste à la pointe des opérations commerciales et de l'excellence scientifique au Royaume-Uni.

« Le déménagement dans l'Advanced Manufacturing Park est le prochain chapitre passionnant de l'expansion et de l'évolution continues de Calibre Scientific au Royaume-Uni », a déclaré Andy Wright, directeur général de Calibre Scientific UK. « Cela nous permet de poursuivre notre mission consistant à créer un avenir meilleur en relevant les défis des sciences de la vie, aujourd'hui. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.