새로운 방식의 수정능획득 체외 성숙(CAPA-IVM) 생식 기법에 대한 장기간 영아 추적 데이터 공개

미국 델라웨어주 윌밍턴, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 영아를 대상으로 한 2년간의 새로운 추적 조사 연구에 따르면, 수정능획득 체외 성숙(CAPA-IVM) 후에 태어난 유아의 발달 평가 결과가 체외 수정(IVF)을 통해 태어난 유아와 비교해 별다른 차이가 없는 것으로 나타났다. 본 연구는 의사소통, 총체적 운동 능력, 미세 운동 능력, 문제 해결, 그리고 개인적 및 사회적 행동 측면에서 유아 발달 지연을 감지하지 위해 설계되었으며 생후 6개월, 12개월, 24개월 시점에 평가를 받은 총 231명의 유아가 포함됐다.



연구 결과는 2022년 7월 6일 이탈리아 밀라노에서 열린 제38차 유럽 인간생식 및 태생학학회(ESHRE) 연차총회에서 Dr. Tuong M Ho 교수가 발표했으며 생식의학 관련 저명 학술지인 Human Reproduction1에 게재되었다.

연구를 주도한 베트남 호치민시티 My Duc Hospital 소속 Dr. Lan Vuong 교수는 “본 연구의 핵심 메시지 중 하나는 영아 발달에 대한 CAPA-IVM의 안전성에 대해 유의미한 우려가 없었다는 점”이라고 밝혔다. 현재까지 나온 결과는 CAPA-IVM이 시험관 내에서 성숙된 난모세포 내에서 중요한 후성유전학적 변화나 각인 변이를 보이지 않는다는 최근 연구 결과들2을 보완한다. Dr. Vuong은 CAPA-IVM에 대한 증거를 계속 축적하는 것은 불임 치료에 대한 대안적인 접근법을 고려하는 의사들에게 중요한 일이라고 덧붙였다.

CAPA-IVM 소개

CAPA-IVM은 난소 자극이 없거나 최소한의 난소 자극 후에 회복된 난소의 체외 성숙에 대한 새로운 접근법으로, 난소 발달 능력을 향상시키는 체외 난소 성숙에 수정능획득 단계를 통합한다. CAPA-IVM은 환자 친화적인 보조 생식 기법으로 환자의 치료 부담을 줄여주면서 기존의 난소 자극과 체외 수정의 대안이 될 수 있다. CAPA-IVM에 대한 국내외 기술이전 권리는 Lavima Fertility, Inc.가 보유하고 있다.

