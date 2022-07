长期婴儿数据为新型体外获能成熟（CAPA-IVM）生育方法提供了保证

Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Chinese (Simplified)

特拉华州威尔明顿, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一项新的2周岁婴儿随访研究报告称,与卵巢刺激后通过常规体外受精(IVF)出生的儿童相比,体外获能成熟(CAPA-IVM)后出生的儿童的发育结果没有差异。该研究旨在检测儿童在沟通、粗大运动、精细运动、问题解决和个人社会行为方面的发育迟缓。共有231名儿童在出生后6个月、12个月和24个月时分别接受了评估。



研究结果由Tuong M Ho教授于2022年7月6日在意大利米兰举行的欧洲人类生殖与胚胎学学会(ESHRE)第38届年会上公布,并在领先的生殖医学杂志《人类生殖》(Human Reproduction)1上发表。

领导这项研究的越南胡志明市MyDuc医院的Lan Vuong教授表示:“这项研究的一个关键信息是,CAPA-IVM对儿童发育的安全性未显示存在任何重大问题。” 目前的研究结果补充了最近的各项调查,即CAPA-IVM在体外成熟卵母细胞2中并未出现任何重大表观遗传改变或印记缺陷。Vuong博士认为,继续建立有关CAPA-IVM的证据对于医生考虑当前生育治疗的各种替代方法非常重要。

关于CAPA-IVM

体外获能成熟(CAPA-IVM)是一种不经过或经过极少量卵巢刺激后恢复的卵母细胞体外成熟的新方法,该方法在卵母细胞体外成熟过程中纳入了获能步骤,可增强卵母细胞的生长能力。CAPA-IVM是一种患者友好型辅助生殖技术方法,可能成为常规卵巢刺激和IVF的替代方案,从而减轻患者的治疗负担。CAPA-IVM技术的全球版权归Lavima Fertility, Inc.所有。

参考文献

1. Vuong LN, Nguyen MHN, Nguyen NA, Ly TT, Tran VTT, Nguyen NT, Hoang HLT, Le XTH, Pham TD, Smitz JEJ, Mol BW, Norman RJ, Ho TM. Development of children born from IVM versus IVF: 2-year follow-up of a randomized controlled trial. Human Reproduction 2022, pp. 1–9, deac115,

2. Saenz-de-Juano MD, Ivanova E, Romero S, Lolicato F, Sánchez F, Van Ranst H, Krueger F, Segonds-Pichon A, De Vos M, Andrews S, Smitz J, Kelsey G, Anckaert E. DNA methylation and mRNA expression of imprinted genes in blastocysts derived from an improved in vitro maturation method for oocytes from small antral follicles in polycystic ovary syndrome patients. Human Reproduction 2019 Sep 29;34(9):1640-1649.

联系方式

andre.rosenthal@lavimafertility.com