長期嬰兒數據為新獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 生育方法提供保證

特拉華威明頓, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一項新的 2 年嬰兒跟進研究報告稱,與卵巢刺激後透過常規體外受精 (IVF) 出生的兒童相比,獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 出生的兒童的發育情況沒有差異。該研究旨在檢測兒童在溝通、大肌肉運動、小肌肉運動、解決問題和個人社會行為方面的發育遲緩。它包括在出生後 6 個月、12 個月和 24 個月時接受評估的共 231 名兒童。



研究結果由 Tuong M Ho 教授在 2022 年 7 月 6 日於意大利米蘭舉行的第 38 屆歐洲人類生殖與胚胎學協會 (ESHRE) 年會上發表,並已在首屈一指的領先生殖醫學期刊 《Human Reproduction》1 發表。

領導這項研究的越南胡志明市 MyDuc 醫院 Lan Vuong 教授說:「這項研究的關鍵訊息之一是,似乎沒有任何關於獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 對兒童發展的安全性重大擔憂。」 目前的結果補充了最近的發現,即獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 在體外成熟的卵母細胞中沒有顯示任何主要的表觀遺傳改變或印記缺陷2。Vuong 博士認為,繼續建立關於獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 的證據,對考慮替代目前生育治療方法的醫生來說很重要。

關於獲能體外成熟 (CAPA-IVM)

獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 是一種在無或極少刺激卵巢後恢復的卵母細胞體外成熟的新方法,它在卵母細胞體外成熟過程中加入了精子獲能步驟,從而增強了卵母細胞的發育能力。獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 是一種對患者更容易的輔助生殖技術方法,可能成為傳統卵巢刺激和體外受精 (IVF) 的替代選擇,減輕患者的治療負擔。獲能體外成熟 (CAPA-IVM) 技術的全球權利歸 Lavima Fertility, Inc. 所有。

