Børsmeddelelse nr. 21.2022: Ansættelse af COO

Dette er en genudsendelse af meddelelse offentligjort den 6. juli 2022. Genudsendelsen skyldes fejl i distribution af den oprindelige meddelelse.

Ennogie Solar Group A/S ("ESG") har d.d. ansat Martin Woldby Papsø som COO med virkning pr. 1. august 2022.

Martin har senest været ansat som Golbal Director i Jupiter Bach med det globale ansvar for indkøb og logistik. Før det en årrække som General Manager for deres aktiviteter i Kina. Jupiter Bach er en international virksomhed med aktiviteter indenfor vindindustrien. Desuden har Martin arbejdet flere år i Vestas, bl.a. også i Kina indenfor supply chain og operations. Martin er uddannet Business Development Engineer fra AArhus Universitet og senest som Executive MBA fra IMD.

Adminstrerende direktør Lars Brøndum Petersen udtaler:"Vi er stolte over i dag at kunne byde Martin velkommen som en del af vores voksende team. Vi er en dynamisk virksomhed i stærk vækst og Martins profil og erfaring er et perfekt match til vores fremtidige udvikling. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Martin og er overbevist om, at han kan medvirke til at realisere potentialet i Ennogie".

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S