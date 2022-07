RTX opjusterer omsætnings- og præciserer indtjeningsforventning

English Danish

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 7. juli 2022

Selskabsmeddelelse nr. 13/2022





RTX opjusterer omsætningsforventningerne og præciserer indtjeningsforventningerne for regnskabsåret 2021/22 pga. god ordrelevering og en fortsat stærk ordreindgang.

Den forventede omsætning i 2021/22 opjusteres fra tidligere over 520 mio. til nu DKK 550 til 610 mio. Stigningen i den forventede omsætning er et resultat af den stærke efterspørgselssituation og det relativt brede interval for den forventede omsætning illustrerer den fortsat betydelige usikkerhed på de globale forsyningsmarkeder i elektronikbranchen bl.a. som følge af komponentmangel.

Forventet EBITDA præciseres fra tidligere over DKK 50 mio. til nu DKK 50 til 70 mio. og forventet EBIT justeres fra tidligere over DKK 10 mio. til nu DKK 10 til 30 mio. Justeringerne i de forventede indtjeningsniveauer skyldes de forventede niveauer for omsætning og bruttomargin hvor omsætningen er højere, men hvor bruttomarginen er negativt påvirket af det forventede produktmix givet komponentmangelen og af behovet for at sikre komponenter via spot-markedet og andre handelskanaler.

Overblik over forventningerne til regnskabsåret 2021/22:

Oprindelige forventninger til 2021/22 Opdaterede forventninger til 2021/22



Omsætning Mere end DKK 520 mio. DKK 550 til 610 mio. EBITDA Mere end DKK 50 mio. DKK 50 til 70 mio. EBIT Mere end DKK 10 mio. DKK 10 til 30 mio.

Ovenstående udsagn om fremtidig omsætning og driftsresultat (EBITDA og EBIT) afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med nogen usikkerhed. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, idet en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for RTX’s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling og de opnåede resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der fremsættes direkte eller indirekte i denne meddelelse. Faktorer, der kan påvirke sådanne forventninger, omfatter bl.a. generelle økonomiske forhold og udviklinger inklusive påvirkninger fra COVID-19 pandemien, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutakurser, tilgængelighed af og omkostninger til komponenter, udsving i leverancer fra underleverandører samt lovmæssige og/eller regulatoriske ændringer.

RTX offentliggør kvartalsrapport for 3. kvartal 2021/22 den 30. august 2022.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

