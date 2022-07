Weltweit erste integrierte Testanlage für Fusionskraftwerkseinrichtungen wird in Japan gebaut

French German

TOKIO, July 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kyoto Fusioneering Ltd. (CEO: Taka Nagao, nachstehend als „KF“ bezeichnet) hat die vorläufige Planung einer integrierten Testanlage für Fusionskraftwerkseinrichtungen abgeschlossen, und die Bauarbeiten werden in Japan um den August herum beginnen. Diese Anlage ist weltweit die erste und hat die Bezeichnung UNITY: Unique Integrated Testing Facility. Sie soll die Stromerzeugung mit fusionsrelevanten Technologien im Jahr 2024 demonstrieren.



UNITY verfügt über ein bahnbrechendes Konzept, mit dem sowohl die Wärmeauskopplung als auch die für Fusionskraftwerke erforderlichen Brennstoffkreislaufsysteme in einer einzigen Anlage getestet werden können. Mit der Möglichkeit, unter flexiblen Bedingungen zu testen, wird UNITY die führende Plattform für das Testen von Energieerzeugungssystemen für private Fusionsunternehmen sein, sodass diese Unternehmen ihre Ressourcen auf die Entwicklung von Fusionsenergiekernen konzentrieren können.

UNITY ist mit einem Blanket-Testmodul, primären Kühlkreisläufen mit Flüssigmetall und Schmelzsalz, Wärmetauschern, einem Tritium-Rückgewinnungssystem und einem Stromgenerator ausgestattet, wobei diese außerdem mit einem Testableitermodul, Tritiumpumpen und einem Tritium-Brennstoffkreislaufsystem integriert werden. Die erste Stromerzeugung ist für Ende 2024 geplant, wobei alle für zukünftige Fusionskraftwerke relevanten Komponenten gleichzeitig unter kommerziellen Bedingungen demonstriert werden sollen.

Die Kernfusion wird seit Langem als die ultimative Energie gepriesen, die die Energieprobleme der Welt grundlegend lösen könnte. In den letzten Jahren hat sich die Kommerzialisierung weltweit beschleunigt, und sowohl die USA als auch das Vereinigte Königreich haben Pläne zur Kommerzialisierung der Kernfusion innerhalb der nächsten 15 Jahre angekündigt. Wichtige Reaktortechnologien und Komponenten, die für künftige Fusionskraftwerke unerlässlich sind, befinden sich jedoch noch in der Entwicklung. Die Bewältigung solcher kritischen technischen Herausforderungen ist eine der größten Hürden für die Kommerzialisierung der Fusionsenergie.

KF ist ein Startup-Unternehmen, das aus der Universität Kyoto hervorgegangen ist, von der das Unternehmen weltweit führende Fähigkeiten in der Fusionstechnologie übernommen und weiterentwickelt hat. KF hat bisher mehr als 17 Millionen USD aufgebracht und beschäftigt zurzeit 50 Mitarbeiter weltweit. Zu den hochmodernen technischen Produkten von KF gehören hocheffiziente Gyrotrons für die Plasmaerwärmung, Flüssigmetall-Blankets für die Wärmeauskopplung, firmeneigene Tritiumpumpen und moderne Wärmetauscher. Um unsere Position im Bereich der Fusionstechnologie weiter zu stärken, hat KF beschlossen, UNITY zu bauen, die weltweit erste integrierte Testanlage für Komponenten von Fusionskraftwerken. Der Zweck von UNITY ist die Demonstration einer Reihe von Geräten, die von der Wärmeauskopplung bis zur Stromerzeugung unter Bedingungen eingesetzt werden, die denen eines kommerziellen Fusionskraftwerks der Kunden von KF nahe kommen.

Für UNITY wurde die Vorentwurfsphase abgeschlossen und im August wird mit dem Bau begonnen, der in enger Zusammenarbeit mit mehreren großen Ingenieurbüros in Japan durchgeführt wird. Der erste Bau des Testkreislaufs, der die Grundlage der Anlage bildet, soll bis März 2023 abgeschlossen sein. Der Abschluss des Baus von UNITY und die anschließende Demonstration der Stromerzeugung sind für Ende 2025 geplant.

Mit UNITY wird das integrierte Testen einer Reihe von Einrichtungen zur Energieumwandlung in einem Fusionskraftwerk ohne Einsatz von Kernreaktionen ermöglicht, indem die thermische und magnetische Umgebung in einem Fusionsenergiekern technisch simuliert wird. In ähnlicher Weise wird die Tritium-Permeation mit Deuterium simuliert. Neben der Simulation einer Fusionsenergiekern-Umgebung verfügt die Anlage über ein ursprünglich für die Hochtemperatur-Wärmeauskopplung konzipiertes Blanket, Flüssigmetall-/Schmelzsalz-Keisläufe für die Hochtemperatur-Wärmeübertragung, die über einen fortschrittlichen Wärmetauscher an ein Stromerzeugungssystem erfolgen wird. UNITY wird zudem ein Plasmaheizsystem, eine Plasmaabgasanlage, Wasserstoff-Tritium-Pumpen und ein Demonstrationssystem für den Fusionsbrennstoffkreislauf umfassen.

Eine solche Komponenten-Suite wird nicht nur für die DEMO-Anlage benötigt, die im Rahmen des ITER-Projekts weltweit untersucht wird, sondern auch für innovative Kraftwerkskonzepte, die im privaten Sektor entwickelt werden. Obwohl KF erst 2019 gegründet wurde, hat es sich bereits als wichtiges Unternehmen für Fusionstechnologie etabliert und bietet Partnern in der Fusionsbranche Dienstleistungen und Ausrüstung an. Durch die Entwicklung und Demonstration von UNITY, der weltweit ersten Testanlage, wird KF jedoch weitere Partnerschaften mit Forschungsinstituten und Fusionsentwicklern ruund um die Welt eingehen. Mit UNITY kann KF nun privaten Fusionsunternehmen helfen, sich auf die Entwicklung des Fusionsenergiekerns zu konzentrieren.

Über Kyoto Fusioneering Ltd.

Kyoto Fusioneering ist ein 2019 gegründetes, privat finanziertes Technologie-Start-up mit Hauptsitz in Tokio (Japan) und einer Niederlassung in Reading (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien für kommerzielle Fusionsreaktoren, einschließlich Gyrotron-Systemen, Tritium-Brennstoffkreislauf-Technologien und Brut-Blankets für die Tritiumproduktion und Stromerzeugung. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Lösungen, die gleichzeitig leistungsstark und wirtschaftlich tragfähig sind. Das Unternehmen unterstützt sowohl öffentliche als auch private Fusionsentwickler auf der ganzen Welt und beschleunigt so die Verwirklichung der Kernfusion als ultimative Energiequelle für die Menschheit.

