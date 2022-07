Construction de la première installation d'essai intégrée au monde pour l'équipement des centrales électriques à fusion au Japon

French German

TOKYO, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kyoto Fusioneering Ltd. (PDG : Taka Nagao, ci-après dénommée « KF ») a achevé la conception préliminaire d'une installation d'essai intégrée pour l'équipement des centrales électriques à fusion, et le début de la construction est prévu au Japon aux alentours du mois d'août. Première mondiale, cette installation, nommée UNITY: Unique Integrated Testing Facility, est en passe de démontrer la production d'électricité à l'aide de technologies de fusion pertinentes en 2024.



UNITY présente une conception innovante capable de tester à la fois les systèmes d'extraction de chaleur et de cycle du combustible requis pour les centrales électriques à fusion au sein d'une seule installation. Avec la capacité de réaliser des tests dans des conditions flexibles, UNITY sera la plateforme de premier plan pour tester les systèmes de production d'énergie pour les sociétés de fusion privées, leur permettant de concentrer leurs ressources sur le développement du noyau en fusion.

UNITY est équipée d'un module de couverture de test, de boucles de refroidissement primaires avec du métal liquide et des sels fondus, d'échangeurs thermiques, d'un système de récupération de tritium et d'un générateur d'électricité. En outre, il y sera intégré un module déflecteur test, des pompes de tritium et un système de circulation du tritium. La première génération d'électricité est prévue pour fin 2024, lorsque tous les composants nécessaires aux futures centrales électriques à fusion seront présentés simultanément dans des conditions commerciales.

La vidéo de présentation d'UNITY est disponible sur le lien ci-dessous : https://youtu.be/bQvA4GL8zI4



La fusion est depuis longtemps considérée comme l'énergie ultime qui pourrait fondamentalement résoudre les problèmes énergétiques mondiaux. Ces dernières années, la dynamique vers la commercialisation s'est accélérée dans le monde entier, les États-Unis et le Royaume-Uni annonçant des plans de commercialisation de la fusion au cours des 15 prochaines années environ. Cependant, des technologies et des composants de réacteurs clés, indispensables pour les futures centrales électriques à fusion, sont toujours en cours de développement. La résolution de ces défis d'ingénierie critiques représente l'un des principaux obstacles à la commercialisation de l'énergie de la fusion.

KF est une start-up issue de l'université de Kyoto, dont elle a adopté et avancé des capacités de pointe dans le domaine de l'ingénierie de la fusion. KF a levé plus de 17 millions USD à ce jour et emploie désormais 50 personnes dans le monde entier. Les produits d'ingénierie de pointe de KF comprennent un gyrotron de haute efficacité pour le chauffage à plasma, une couverture métallique liquide pour l'extraction thermique, des pompes de tritium exclusives et des échangeurs thermiques avancés. Pour renforcer davantage notre position dans le domaine de l'ingénierie de la fusion, KF a décidé de construire UNITY, la première installation de test intégrée au monde pour les composants des centrales électriques à fusion. L'objectif d'UNITY est de démontrer un ensemble d'équipements utilisés entre l'extraction thermique et la production d'électricité dans des conditions proches de celles des centrales électriques commerciales à fusion des clients de KF.

UNITY a achevé la phase de conception préliminaire et lance sa construction en août, qui sera menée en étroite collaboration avec plusieurs grandes sociétés d'ingénierie au Japon. La construction initiale de la boucle d'essai, qui est la base de l'installation, devrait être achevée d'ici mars 2023. L'achèvement total de la construction d'UNITY et la démonstration ultérieure de la production d'électricité sont prévus d'ici la fin de 2025.

UNITY permettra de réaliser des tests intégrés sur une suite d'équipements de conversion d'énergie dans une centrale électrique à fusion sans utiliser de réactions nucléaires en simulant par ingénierie l'environnement thermique et magnétique au sein d'un noyau en fusion. De même, la perméation du tritium sera simulée avec du deutérium. En plus de la simulation d'un environnement de noyau en fusion, l'installation est équipée d'une couverture initialement conçue pour l'extraction thermique à haute température, de boucles de sels fondus/métal liquide pour le transfert de chaleur élevée, qui se fera au moyen d'un échangeur thermique avancé, vers un système de production d'énergie. UNITY accueillera également un système de chauffage au plasma, un système d'émission de plasma, des pompes de tritium à hydrogène et un système de démonstration du cycle du combustible en fusion.

Une telle gamme de composants sera non seulement nécessaire pour une usine de type DÉMO, qui est étudiée dans le monde entier en conjonction avec le projet ITER, mais également pour des conceptions de centrales électriques innovantes en cours de développement dans le secteur privé. Malgré son lancement récent en 2019, KF s'est imposée comme une société de technologie spécialisée dans la fusion clé, fournissant des services et des équipements aux partenaires de l'industrie de la fusion. Cependant, en développant et en démontrant la première installation de test au monde dans UNITY, KF établira de nouveaux partenariats avec des instituts de recherche et des développeurs du secteur de la fusion dans le monde entier. Avec UNITY, KF peut désormais aider les sociétés de fusion privées à se concentrer sur le développement du noyau en fusion.

À propos de Kyoto Fusioneering Ltd.

Kyoto Fusioneering est une start-up technologique à financement privé fondée en 2019, avec son siège japonais à Tokyo et son bureau au Royaume-Uni à Reading. La société se concentre sur le développement de technologies de pointe pour les réacteurs à fusion commerciaux, y compris les systèmes à gyrotron, les technologies de cycle du combustible au tritium et les couvertures de régénération pour la production de tritium et la génération d'électricité. La société se concentre sur des solutions innovantes qui sont à la fois hautement performantes et commercialement viables. Soutenant à la fois les développeurs de fusion publics et privés dans le monde entier, la société accélère la réalisation de fusion en tant que source d'énergie ultime pour l'humanité.

