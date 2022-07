Juillet sans plastique : Oceana Canada demande au gouvernement des mesures sur les emballages rechargeables et réutilisables pour les Canadiens

English French

Les Canadiens sont invités à s’opposer à la crise grandissante de la pollution plastique en signant la pétition en faveur de l’élimination des déchets plastiques. #ZeroDéchetPlastiques



TORONTO, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oceana Canada appelle le gouvernement canadien à poursuivre ses efforts afin de réduire la quantité de plastiques nocifs à usage unique qui envahissent nos océans et dévastent la vie marine. Nous demandons instamment au gouvernement d’adopter des lois strictes sur le contenu recyclé afin de rendre les emballages rechargeables et réutilisables plus accessibles, et de mettre fin à l’incinération des déchets plastiques qui rejette des émissions cancérigènes toxiques dans l’air, l’eau et le sol.

Investir dans le recyclage ne mettra pas fin à la catastrophe du plastique. Des trois millions de tonnes de plastiques produits au Canada, à peine 8 % sont recyclés. Plus de 90 % sont incinérés ou se retrouvent dans les sites d’enfouissement et dans l’environnement. Ce faible taux de recyclage est attribuable aux difficultés liées à la composition des plastiques à usage unique, soit les matériaux mixtes, les additifs chimiques ou les colorants, qui empêchent une gestion adéquate des déchets. Il est d’ailleurs projeté que le Canada brûlera 22 % de ses déchets plastiques chaque année en 2030 comparativement à 4 % en 2019, par le biais d’un processus hautement toxique appelé « recyclage avancé ».

« Nous ne pouvons pas nous sortir de ce désastre à coups de recyclage et d’incinération », affirme Anthony Merante, chargé de campagne sur les plastiques à Oceana Canada. « Il faut que les Canadiens se joignent à nous pour dénoncer la crise de la pollution plastique, et insister auprès du gouvernement afin qu’il nous éloigne des plastiques à usage unique inutiles et néfastes pour notre planète, et s’oriente vers les solutions à long terme les plus viables pour éliminer les déchets plastiques : les emballages rechargeables et réutilisables. »

Depuis 2019, Oceana Canada milite afin de réduire la pollution plastique ; nous avons rencontré des décisionnaires, publié des rapports sur la situation du plastique, présenté des recommandations fondées sur la science pour atteindre l’objectif de zéro déchet plastique, et encouragé les Canadiens à réclamer une interdiction forte sur les plastiques à usage unique auprès du gouvernement canadien.

Selon la plus récente étude de marché d’Oceana Canada réalisée par Abacus Data, 91 % des Canadiens appuient une stratégie de réduction des déchets plastiques qui vise à éliminer autant que possible les produits à usage unique ; 92 % estiment qu’il est important qu’une stratégie de réduction des déchets plastiques comprenne d’autres méthodes que le recyclage, comme des options réutilisables.

Le rapport d’Oceana, Just one Word : Refillables (en anglais seulement), a démontré que l’augmentation de produits rechargeables et réutilisables dans le marché a un impact important sur la réduction de la pollution plastique. Ainsi, une hausse de 50 % des produits rechargeables et réutilisables dans le marché pourrait se traduire par une diminution de la pollution plastique dans l’océan allant jusqu’à 83 %.

Récemment, le gouvernement fédéral a interdit six catégories de plastiques à usage unique polluant le plus fréquemment les rivages et les côtes du Canada. Cette interdiction éliminera progressivement la production et l’exportation canadiennes des sacs d’emplettes, ustensiles, bâtonnets, anneaux pour boissons, pailles et certains contenants pour emporter en plastique ; ceci représente environ 5 % de l’ensemble des déchets plastiques au Canada, chaque année.

Malgré les progrès importants réalisés jusqu’ici pour réduire la pollution plastique, le soutien du public est indispensable pour amener le gouvernement fédéral à prendre d’autres mesures. Les Canadiens sont invités à visionner une vidéo et à signer la pétition d’Oceana Canada pour démontrer leur soutien.

