Avis aux médias : Les syndicats du Canada discuteront avec les premiers ministres au Conseil de la fédération du renforcement du système de santé public

OTTAWA, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, sera disponible pour discuter des réunions du Conseil de la fédération tenues la semaine prochaine qui seront axées sur les soins de santé.



« Les pénuries extrêmes de personnel et le sous-financement chronique depuis des années exercent une pression insupportable sur les travailleurs de la santé et mettent en danger notre système de santé public », déclare madame Bruske. « Les syndicats du Canada seront à Victoria pour transmettre un message clair aux premiers ministres des provinces et des territoires : nous avons besoin de mesures urgentes afin de renforcer la prestation des soins de santé, d’améliorer l’accès et d’assurer que le système de santé public du Canada pourra prendre soin de la population canadienne, pour les générations à venir. »

Selon madame Bruske, pour réparer le système de santé public, il faudra des efforts concertés de tous les ordres de gouvernement et elle signale que les syndicats du Canada s’opposeront fermement à toute tentative de privatisation accrue des soins de santé au Canada.

« Nous sommes en accord avec les premiers ministres des provinces que la réparation du système de santé nécessite des investissements supplémentaires substantiels de la part du gouvernement fédéral. Cependant, les nouveaux fonds doivent comporter une reddition de comptes de la prestation des soins de santé », poursuit madame Bruske. « La privatisation rampante mine l’accès à des soins de qualité et il faut y mettre fin. »

Madame Bruske ajoute que les syndicats du Canada espèrent que les premiers ministres provinciaux s’entendent sur des mesures urgentes pour remédier à la pénurie de personnel de la santé; améliorer l’accès aux soins; mettre en œuvre l’assurance-médicaments; établir une norme en matière de soins et retirer les profits des soins de longue durée; investir dans les soins de santé mentale; et assurer que tout le monde ait accès à des soins dentaires à prix abordable.

Quoi : La présidente du CTC est disponible pour parler du Conseil de la fédération Où : En personne ou en ligne par arrangement Quand : Avant les réunions, du 7 au 10 juillet, ou de Victoria, les 11 et 12 juillet. Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada



