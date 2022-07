Sortez les confettis : Le POGO(MC) bien-aimé des familles québécoises a 60 ans cet été!

English French

TORONTO, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- POGO, l’une des marques de la société Conagra Brands, célèbre son 60e anniversaire cet été, et tout le pays est invité à fêter! Après six décennies, POGO, l’une des marques de collation les plus emblématiques du pays, se réjouit de rappeler aux gens de chez nous pourquoi il s’agit de la collation parfaite pour toutes les occasions.



« Nous préparons les POGO ici même au Québec, à Boisbriand, et c’est l’une des seules collations que les consommateurs demandent par son nom, a déclaré Jonathan Yeh, directeur du marketing et de la croissance des marques pour Conagra Canada. Nous avons bien hâte de célébrer cette marque légendaire dans sa province natale. »

Cet été, POGO veut rappeler aux consommateurs de se régaler d’un POGO et de partager l’histoire de la marque avec la prochaine génération de petits gourmands.

« Depuis les années 60, POGO nourrit l’enfant qui sommeille en nous, et nous avons hâte de découvrir comment les consommateurs se laissent aller à la nostalgie à chaque bouchée, ajoute monsieur Yeh. Nous invitons le public à sortir les confettis et à retrouver le goût de leur jeunesse avec leurs enfants. »

Les produits POGO sont exempts de colorants et d’arômes artificiels. On peut les trouver au rayon des aliments surgelés de la plupart des marchés d’alimentation dans tout le pays.

À propos de Conagra Brands Canada

