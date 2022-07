DÉKUPLE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 7 juillet 2022 (17h45) – Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2022 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

3.343 titres

109.477,3 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 ont été exécutées :

350 Transactions à l'achat

379 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

18.192 titres et 490.272,8 euros à l'achat

17.141 titres et 471.737,8 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne et au Portugal, le Groupe emploie plus de 700 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com

Contacts



DÉKUPLE

Relations Investisseurs & Information financière

tel : +33 1 41 58 72 03 - relations.investisseurs@dekuple.com



CALYPTUS

Cyril Combe - tel : +33 1 53 65 68 68 - dekuple@calyptus.net

ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 350 18192 490272,8 379 17141 471737,8 03/01/2022 1 1 22,2 3 101 2242,2 04/01/2022 1 1 22,2 4 101 2272,2 05/01/2022 1 1 23,2 13 801 18873,2 06/01/2022 1 1 23,9 5 301 7403,9 07/01/2022 1 1 24,6 3 201 5224,6 10/01/2022 9 760 19779,9 4 182 4844,5 11/01/2022 2 221 5790,3 1 1 26,3 12/01/2022 2 151 3926 3 201 5426 13/01/2022 4 421 11046,5 7 79 2085,7 14/01/2022 3 440 11726 3 122 3306,2 17/01/2022 6 441 11752,5 3 129 3495,3 18/01/2022 5 221 5790,2 1 1 26,2 19/01/2022 2 101 2646,2 1 1 26,2 20/01/2022 2 221 5724 2 46 1214 21/01/2022 1 1 26,3 6 256 6818,3 24/01/2022 8 881 22224 1 1 26 25/01/2022 8 441 10959,2 1 1 25,2 26/01/2022 4 101 2454,3 1 1 24,3 27/01/2022 1 1 24 1 1 24 28/01/2022 9 301 7394,7 1 1 24,7 31/01/2022 1 1 24,8 5 205 5089,4 01/02/2022 1 1 24,7 8 247 6165,1 02/02/2022 1 1 24,9 11 258 6486,3 03/02/2022 2 101 2565,4 11 927 23730,6 04/02/2022 1 1 25,9 7 290 7804,1 07/02/2022 0 0 0 6 300 8175 08/02/2022 3 101 2757,4 1 1 27,4 09/02/2022 0 0 0 4 381 10446,3 10/02/2022 0 0 0 4 116 3213,2 11/02/2022 3 176 4804,6 0 0 0 14/02/2022 15 1449 37675,4 4 170 4686,2 15/02/2022 0 0 0 3 531 14086,5 16/02/2022 2 6 160,9 1 1 26,9 17/02/2022 2 275 7370 3 41 1111,1 18/02/2022 4 330 8805 0 0 0 21/02/2022 4 450 11790 0 0 0 22/02/2022 8 523 12898,5 4 350 8855 23/02/2022 0 0 0 1 1 25,8 24/02/2022 1 20 460 0 0 0 28/02/2022 1 1 24,5 1 1 24,5 01/03/2022 1 1 25,3 3 231 5959,3 02/03/2022 7 201 4875 1 1 25 03/03/2022 8 651 15889,6 1 1 24,6 04/03/2022 16 526 11665,3 1 1 23,8 07/03/2022 10 248 5191,6 1 1 21,6 08/03/2022 5 125 2725 0 0 0 09/03/2022 0 0 0 13 500 11570 10/03/2022 2 101 2454,5 4 57 1396,5 11/03/2022 0 0 0 3 143 3543,5 14/03/2022 3 300 7380 2 82 2066,4 15/03/2022 4 400 9605,5 5 151 3684,4 16/03/2022 2 150 3675 1 1 24,5 17/03/2022 1 150 3675 6 750 18750 18/03/2022 1 60 1524 8 300 7725 21/03/2022 2 20 508,3 2 11 283,2 22/03/2022 5 314 8074,1 3 163 4225,2 23/03/2022 3 137 3562,1 3 288 7590,5 24/03/2022 5 201 5231,1 0 0 0 25/03/2022 1 1 26 10 336 8843,5 28/03/2022 1 1 27 29 1501 41652 29/03/2022 7 357 10087,8 7 541 15724,4 30/03/2022 5 199 5781,6 3 181 5321,2 31/03/2022 3 361 10451 4 541 15851 01/04/2022 4 171 4964,2 5 281 8243,2 04/04/2022 3 25 727,9 10 1021 30579,5 05/04/2022 0 0 0 2 101 3131,2 06/04/2022 4 320 9462,6 4 341 10511 07/04/2022 1 150 4485 3 131 3943,1 08/04/2022 0 0 0 9 700 21597 11/04/2022 0 0 0 4 190 6039 13/04/2022 0 0 0 4 66 2309 21/04/2022 0 0 0 1 1 32,7 22/04/2022 0 0 0 1 10 332 25/04/2022 0 0 0 2 10 350 28/04/2022 0 0 0 1 10 320 29/04/2022 0 0 0 2 10 327 03/05/2022 0 0 0 2 10 311 05/05/2022 19 531 15648,9 0 0 0 06/05/2022 6 260 7644 1 1 29,4 09/05/2022 11 873 24939 1 1 29 10/05/2022 7 360 9865,1 1 1 28,3 11/05/2022 5 362 9558 4 201 5497 12/05/2022 3 41 1090,8 2 12 326 13/05/2022 1 1 27,1 6 152 4179,1 16/05/2022 3 76 2112,8 9 370 10669,8 17/05/2022 6 401 11931,9 2 20 598 18/05/2022 0 0 0 8 189 5767,2 19/05/2022 1 1 29,5 1 30 903 20/05/2022 0 0 0 1 1 29,6 23/05/2022 1 3 90 1 1 30,4 24/05/2022 2 35 1050 0 0 0 25/05/2022 1 29 870 0 0 0 26/05/2022 0 0 0 5 90 2752 27/05/2022 0 0 0 3 90 2830 30/05/2022 0 0 0 4 170 5678 31/05/2022 0 0 0 3 170 5605 02/06/2022 0 0 0 2 10 323 03/06/2022 0 0 0 3 90 2921 06/06/2022 0 0 0 3 90 2969 07/06/2022 0 0 0 4 90 3055 08/06/2022 3 79 2686 2 90 3145 09/06/2022 4 106 3644 0 0 0 10/06/2022 5 190 6469 0 0 0 13/06/2022 6 210 7205 3 74 2627 14/06/2022 8 240 8008 0 0 0 15/06/2022 3 80 2640 0 0 0 16/06/2022 6 240 7800 0 0 0 17/06/2022 1 80 2544 0 0 0 20/06/2022 2 129 4128 0 0 0 21/06/2022 1 1 32,5 3 101 3342,5 22/06/2022 2 55 1787,5 0 0 0 23/06/2022 4 106 3392 1 1 32 24/06/2022 5 117 3726,3 1 1 32,3 27/06/2022 3 125 3928,5 1 1 31,3 28/06/2022 2 51 1581,3 1 1 31,3 29/06/2022 2 31 961,4 1 1 31,4 30/06/2022 3 65 2015,5 4 81 2551,5

