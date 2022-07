KBC Groep: KBC rondt de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International af

English Dutch French

Persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, Sofia, 7 juli 2022 (17.45 uur CEST)

KBC rondt de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International af

KBC Bank en Raiffeisen Bank International hebben vandaag de deal afgerond die werd aangekondigd op 15 november 2021 over de overname van 100% van de aandelen van Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, dat de Bulgaarse bankactiviteiten van RBI omvat.

De transactie omvat ook 100%-dochterbedrijven van Raiffeisenbank (Bulgaria): Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), Raiffeisen Insurance Broker en Raiffeisen Service.

De overname, voor een totaalbedrag van 1 009 miljoen euro in cash, weerspiegelt de kwaliteit van de Raiffeisenfranchise in Bulgarije en het synergiepotentieel. De transactie zal een impact van ongeveer -1 procentpunt hebben op de CET1 van KBC Groep in 3Q2022.

Raiffeisenbank (Bulgaria) heeft zijn bankactiviteiten stelselmatig uitgebouwd sinds het in 1994 de markt betrad. Het is een vooraanstaande universele bank in Bulgarije, die een volledig gamma bank-, vermogensbeheer-, leasing- en verzekeringsdiensten aanbiedt aan particulieren, kmo's en bedrijvenklanten.

De bank bekleedt er de zesde plaats met een marktaandeel van 7,9% in activa en 8,4% in leningen. Raiffeisenbank (Bulgaria) beschikt over een netwerk van 122 bankkantoren verspreid over het land, aangevuld met een netwerk van adviseurs mobiel bankieren, externe partners en kredietbemiddelaars. Raiffeisenbank (Bulgaria) telt 2 500 medewerkers die 635 000 klanten bedienen.

De transactie* omvat ook:

Raiffeisen Leasing Bulgaria, de op drie na grootste leasingmaatschappij in Bulgarije (10,5% marktaandeel)

Raiffeisen Asset Management (Bulgaria), de op twee na grootste vermogensbeheerder in Bulgarije (9,7% marktaandeel en een beheerd vermogen van 106 miljoen euro)

Raiffeisen Insurance Broker, die de leasing- en bedrijvenklanten van Raiffeisenbank (Bulgaria) bedient en producten van 12 verzekeringsmaatschappijen verdeelt (1% marktaandeel)

Raiffeisen Service

De risicobereidheid/het risicoprofiel en de compliance governance van Raiffeisenbank zijn vergelijkbaar met die van KBC Groep.

De sterke kredietrating die UBB heeft bij ratingbureau Fitch, de hoogste van alle banken in Bulgarije en 2 ‘notches’ hoger dan die van Bulgarije als land, bevestigt dat UBB op de Bulgaarse markt consistent een referentie is op het gebied van financiële sterkte en stabiliteit. Raiffeisenbank (Bulgaria) en UBB zullen hun activiteiten fuseren, waardoor KBC zijn positie op de Bulgaarse bankmarkt verder kan versterken. De pro forma gecombineerde entiteit (UBB en Raiffeisenbank (Bulgaria)) zou wat activa betreft een marktaandeel van 19,3% behalen (ten opzichte van 11,4% voor UBB vandaag), waardoor zij de grootste bank in Bulgarije zou worden.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep is blij met de afronding van deze overname: "In 15 jaar tijd heeft KBC Groep zich bevestigd als de grootste investeerder in Bulgarije en de leidende positie ingenomen in het consolidatieproces van de financiële sector in Bulgarije. De Bulgaarse activiteiten van de Belgische KBC Groep zijn een succesvol voorbeeld van de opbouw van een duurzaam bank-verzekeringsmodel in overeenstemming met de KBC-strategie voor zijn kernmarkten. Door de overname van Raiffeisenbank (Bulgaria) en haar dochterondernemingen zullen we nu financiële bemiddeling van hoge kwaliteit garanderen aan meer dan 2,5 miljoen Bulgaarse cliënten. Wij heten onze nieuwe klanten en collega's van harte welkom in onze grote familie!"

Peter Andronov, CEO Divisie Internationale Markten van KBC Groep voegt daaraan toe: “ Met deze overname willen we opnieuw ons engagement ten aanzien van de Bulgaarse markt en onze steun aan de Bulgaarse economie onderstrepen. De duidelijke focus op innovatie en digitalisering, in combinatie met een hoge klantentevredenheid zal ons in staat stellen onze Bulgaarse activiteiten verder uit te breiden en onze leiderspositie op de Bulgaarse financiële markt samen met het personeel en het managementteam te consolideren."

Peter Roebben, Country CEO voor KBC Groep in Bulgarije, besluit: “De overname van Raiffeisenbank (Bulgaria) versterkt verder de leidende positie van KBC Groep als de geïntegreerde financiële topgroep in het land. We zijn volledig voorbereid om snel en vastberaden door te gaan met de fusie van Raiffeisenbank (Bulgarije) en UBB. Wij zullen er in het bijzonder op toezien dat de behoeften van onze klanten en medewerkers tijdens dit hele proces onze aandacht krijgen. Dit is een spannend moment: er ontstaat een nieuwe leider in het bankwezen in Bulgarije, en we zijn vastbesloten om een positieve impact te hebben voor alle belanghebbenden.”

* Marktgegevens bij aankondiging op 15 november 2021



