Safe group annonce un chiffre d’affaires semestriel de 2,75M€ en croissance de 27%

Chiffre d’affaires des ventes directes de 1,183M€ au 2 ème trimestre 2022, en croissance de +59% par rapport au 1 er trimestre 2022

Doublement des utilisateurs de Sycamore et Hickory

Production totalement intégrée des technologies SteriSpineTM au sein du groupe

Éragny-sur-Oise, Fleurieux sur l’Arbresle, France, le 7 juillet 2022 17h35 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2022.

« Safe Group clôture le premier semestre 2022 avec une croissance des ventes semestrielles globale de 27% par rapport au premier semestre 2021 portée par la croissance des ventes directes de Safe Orthopaedics (+46%) et de Safe Medical (+26%), tandis que les ventes indirectes restent encore limitées par la situation sanitaire et les conditions financières de nos distributeurs (+1%) » commente Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Group. « Au deuxième trimestre, toutes nos forces de ventes directes Safe Orthopaedics affichent une croissance à double digit accélérée par la promotion de Sycamore et Hickory et bien que l’effectif marketing et ventes ait été contenu d’un tier. Safe Medical continue d’afficher une croissance régulière de 26% »

Chiffre d’affaires au 30 juin 2022





Milliers d’euros T1 2022 T2 2022 S1 2022 T1 2021 T2 2021 S1 2021 Variation

T2 22/ T2 21 Variation

S1 22/ S1 21 Vente directe

(FR, All, R-U, USA) 585 598 1 183 437 375 811 +59% +46% Vente indirecte 343 219 562 258 298 556 -27% +1% Sous-traitance de Production 490 518 1 008 389 412 801 +26% +26% Chiffre d'affaires 1 418 1 335 2 753 1 084 1 085 2 168 +23% +27%





Hors impact IFRS 15

Les ventes directes semestrielles de Safe Orthopaedics s’élèvent à 1 182 k€ contre 811k€ au premier semestre 2021, en croissance de 59%, portées par une croissance significative sur tous les territoires en ventes directes : France +19%, Allemagne +16%, Royaume Uni +65% et les Etats-Unis où les ventes s’établissent à 245k€ versus 122k€ sur l’année pleine 2021.





En France, au premier semestre, les ventes s’établissent à 646k€ contre 545k€ au premier semestre 2021. Au deuxième trimestre, les ventes bondissent de 44% poussées par l’accélération des ventes de Sycamore.

En Allemagne, les ventes françaises s’établissent à 228k€ contre 197k€ au premier semestre 2021. Au deuxième trimestre, les ventes bondissent de 19% poussées par les nouveaux centres ClinikPartners et l’introduction d’Hickory.

Au Royaume Uni, les ventes semestrielles s’établissent à 94k€ tendant vers un volume pré-covid.

Aux Etats-Unis, les ventes semestrielles s’établissent à 215k€ sous la direction d’un seul directeur commercial doublant les ventes 2021. Depuis plusieurs trimestres, les ressources allouées aux trois premiers pays ont été optimisées pour maintenir une croissance à deux chiffres, tendre plus rapidement vers des contributions nationales financières positives et dégager des moyens supplémentaires aux Etats-Unis.

Les ventes indirectes enregistrées sur le premier semestre 2022 sont constantes par rapport à l’année 2021. Les conditions sanitaires dans certains pays et la prudence financière de certains distributeurs dans un contexte financier international troublé limitent encore la croissance internationale. Au Japon, la transition de distribution d’Otsuka/Kisco vers Teijin a ralenti les ventes sur le premier semestre, même si ce nouveau partenaire a investi dans la nouvelle génération de SteriSpine PS.

Safe Medical a pu afficher des ventes de 517k€ sur le deuxième trimestre 2022, affichant une hausse de 26% de ses ventes par rapport à l’année précédente, et de 26% au semestre à 1M€ traduisant la stabilité d’une croissance industrielle et confirmant la reprise du secteur et une dynamique commerciale forte.

D’un point de vue innovation, les nouvelles technologies Sycamoreet Hickory continuent d’être déployées sur les territoires directs. Le nombre de centres utilisateurs franco-allemands de Sycamore et Hickory a doublé entre le premier semestre et le second semestre 2022.

L’augmentation des stocks Hickory a été réalisée sur le premier semestre pour permettre un déploiement international à partir du second trimestre.

La présentation des premiers résultats cliniques de Sycamore à 3 et 6 mois par les Professeurs Jean-Charles Le Huec et Kevin Buffenoir à la SCFR donnent de très bonnes perspectives. Pour rappel, cette technologie inédite a pour objectif de sécuriser le traitement des fractures vertébrales et de réduire le risque de fracture adjacente. Suite à l’obtention du marquage CE en 2021, Safe Orthopaedics avait initiée une étude observationnelle dans 5 centres sur 50 cas et travaille à la mise en place d’un registre clinique long-terme ainsi que l’enregistrement de Sycamore aux Etats-Unis.

D’un point de vue structurel, le groupe produit désormais la totalité de ses produits en interne. Débuté en 2021 avec la gamme SteriSpine PS, la production des gammes LC, CC et VA est effective sur le site de Fleurieux-sur-l’arbresle, ce qui permet une réduction drastique des délais de fabrication, du besoin en fonds de roulement et une amélioration significative des marges.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2022, la trésorerie du groupe s’élevait à 0,1 M€, contre 3,94 M€ à fin juin 2021. Pour rappel, le solde des financements à toucher s’élève à 4 M€ sur les 10 prochains mois.

Prochaine publication financière

Résultats du 1er semestre 2022, le 29 septembre 2022 (après bourse)





À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes àl’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant àréduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics,dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise(Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210)et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

