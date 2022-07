Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2022

English French

DELSON, Québec, 07 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2022. La Société a déclaré un bénéfice net de 12,5 millions $ ou 1,46 $ par action comparativement à un bénéfice net de 14,0 millions $ ou 1,63 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 31 mai 2022 s’est élevé à 184,9 millions $, comparativement à 185,5 millions $ l'an dernier.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2022, la Société a déclaré un bénéfice net de 17,7 millions $ ou 2,06 $ par action comparativement à un bénéfice net de 17,7 millions $ ou 2,07 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 314,3 millions $, comparativement à 305,0 millions $ l’an dernier.

Suite au rendement élevé non anticipé au premier trimestre, Goodfellow a réalisé un solide deuxième trimestre grâce à une offre bien diversifiée de produits forestiers et de services, et en répondant aux besoins des clients. La Société a également réussi à faire face aux problèmes économiques imminents et aux signes de rattrapage de l’offre par rapport à la demande. Dans les prochains mois, une attention particulière doit être accordée à l’inflation et au comportement des consommateurs, ainsi qu’aux frais généraux et aux niveaux des stocks en inventaire.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».





GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2022 et 2021 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités

Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2022 31 mai

2021 31 mai

2022 31 mai

2021 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 184 947 185 525 314 312 304 958 Charges Coût des ventes 143 745 142 187 245 001 236 179 Frais de vente et charges administratives et générales 22 900 23 073 43 338 42 712 Charges financières nettes 882 822 1 446 1 390 167 527 166 082 289 785 280 281 Bénéfice avant impôt sur le résultat 17 420 19 443 24 527 24 677 Impôt sur le résultat 4 878 5 467 6 868 6 932 Total aux éléments du résultat global 12 542 13 976 17 659 17 745 Bénéfice net par action - de base et dilué 1,46 1,63 2,06 2,07







GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités Au Au Au 31 mai 30 novembre 31 mai 2022 2021 2021 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 2 608 4 253 2 534 Clients et autres débiteurs 101 654 63 246 107 788 Impôts à recouvrer 1 078 - - Stocks 141 126 109 787 115 285 Charges payées d’avance 9 451 4 189 5 910 Total des actifs courants 255 917 181 475 231 517 Actifs non courants Immobilisations corporelles 30 782 30 022 30 617 Actifs incorporels 2 388 2 650 2 942 Actifs au titre de droits d’utilisation 13 663 12 262 13 020 Actifs au titre des régimes à prestations définies 10 426 10 397 1 919 Autres actifs 802 785 785 Total des actifs non courants 58 061 56 116 49 283 Actifs totaux 313 978 237 591 280 800 Passifs Passifs courants Dette bancaire 72 320 9 246 63 258 Fournisseurs et autres créditeurs 44 322 37 897 54 938 Impôts à payer - 9 022 4 427 Provision 405 2 147 2 795 Partie courante des obligations locatives 4 605 4 256 4 241 Total des passifs courants 121 652 62 568 129 659 Passifs non courants Provision 2 255 - - Obligations locatives 11 738 10 924 11 904 Impôt sur le résultat différé 3 151 3 151 1 597 Obligation au titre des régimes à prestations définies - - 1 235 Total des passifs non courants 17 144 14 075 14 736 Passifs totaux 138 796 76 643 144 395 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 424 Résultats non distribués 165 758 151 524 126 981 175 182 160 948 136 405 Passifs et capitaux propres totaux 313 978 237 591 280 800







GOODFELLOW INC.

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2022 et 2021

(en milliers de dollars)

Non audités

Trois mois terminés le

Six mois terminés le

31 mai

2022 31 mai

2021 31 mai

2022 31 mai

2021 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 12 542 13 976 17 659 17 745 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 577 638 1 152 1 265 Actifs incorporels 152 153 302 314 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 140 1 043 2 190 2 056 Charge de désactualisation de la provision 26 11 51 22 Augmentation de la provision 462 1 300 462 1 300 Impôt sur le résultat 4 878 5 467 6 868 6 932 (Gain) Perte sur disposition d’immobilisations corporelles (10) 1 (35) (7) Charges d’intérêts 385 312 499 460 Charges d’intérêts sur obligations locatives 147 149 278 303 (Excédent) déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges (15) 60 (29) 79 Autres (24) (26) (25) (31) 20 260 23 084 29 372 30 438 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (32 520) (47 024) (68 474) (49 992) Intérêts payés (617) (696) (887) (1 013) Impôt sur le résultat payé (3 277) (961) (16 968) (7 364) (36 414) (48 681) (86 329) (58 369) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (16 154 ) (25 597) (56 957) (27 931) Activités de financement (Diminution) Augmentation nette de l’emprunt bancaire - (7 000) 11 000 (5 000) Augmentation nette des acceptations bancaires 32 000 35 000 53 000 38 000 Paiement d’obligations locatives (1 233) (1 118) (2 420) (2 234) Dividende payé (3 425) (2 569) (3 425) (4 710) 27 342 24 313 58 155 26 056 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (1 468) (549) (1 912) (737) Augmentation des actifs incorporels (40) (18) (40) (18) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 10 10 35 10 (1 498) (557) (1 917) (745) Entrées (Sorties) nettes de trésorerie 9 690 (1 841) (719) (2 620) Situation de trésorerie au début de la période (13 402) (1 883) (2 993) (1 104) Situation de trésorerie à la fin de la période (3 712) (3 724) (3 712) (3 724) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 2 608 2 534 2 608 2 534 Découvert bancaire (6 320) (6 258) (6 320) (6 258) (3 712) (3 724) (3 712) (3 724)

GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2022 et 2021 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 17 745 17 745 Total aux éléments du résultat global - 17 745 17 745 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 569) (2 569) Solde au 31 mai 2021 9 424 126 981 136 405 Solde au 30 novembre 2021 9 424 151 524 160 948 Bénéfice net - 17 659 17 659 Total aux éléments du résultat global - 17 659 17 659 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (3 425) (3 425) Solde au 31 mai 2022 9 424 165 758 175 182