La gamme de moniteurs d'art d'INNOCN est idéale pour les créateurs et les concepteurs

SHENZHEN, Chine, 08 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) est un innovateur de premier plan dans le secteur des écrans d'affichage, produisant des moniteurs haut de gamme ainsi que des écrans commerciaux et des ordinateurs tout-en-un. Les incroyables conceptions des produits fabriqués par INNOCN ont été reconnues par plusieurs organisations prestigieuses. Le iF Design Award, le Red Dot Award et le China Good Design Award ne sont que quelques exemples des distinctions que la société a reçues.







De nombreuses personnes dans le monde entier préparent leurs portefeuilles pour Prime Day. Amazon tiendra sa vente annuelle les 12 et 13 juillet, donnant aux membres Prime l'accès à des centaines d'offres exclusives sur les produits de toutes sortes disponibles sur sa plateforme. INNOCN dispose d'une gamme de moniteurs d'art, dont le moniteur d'art pour ordinateur 27 po 4K 27C1U d'INNOCN, le moniteur de bureau 29 po ultra-large 29C1F d'INNOCN et le moniteur pour concepteurs 24 po QHD 24C1Q d'INNOCN.

Ces moniteurs sont particulièrement bien adaptés aux photographes et éditeurs graphiques professionnels qui préfèrent les appareils qui affichent de véritables composites couleur sur les images, ainsi qu'à ceux qui recherchent une expérience d'édition plus précise et de haute qualité.

Le moniteur d'art pour ordinateur 4K 27 po 27C1U d'INNOCN est un écran IPS de haute qualité avec un grand angle de vue de 178 degrés, ce qui le rend idéal pour les concepteurs graphiques et les artistes qui comptent sur leurs écrans pour tout, des évaluations de design au visionnage de films. Ce moniteur pour créateur, disponible sur Amazon DE, FR et ES est idéal pour les joueurs et les diffuseurs en raison de son contraste amélioré, de ses noirs plus profonds et de ses blancs plus brillants, qui améliorent la visibilité dans les situations de faible luminosité rencontrées pendant les jeux et la diffusion en direct. Le moniteur d'art pour ordinateur 27 po 4K 27C1U d'INNOCN peut être connecté à un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ou un appareil photo, ainsi qu'en tant que second écran pour le MacBook Pro.

La largeur et la résolution Full HD du moniteur de bureau 29 po ultra-large 29C1F d'INNOCN augmentent la quantité de contenu visible de 33 %, ce qui le rend idéal pour toute personne travaillant à domicile. Ce moniteur de bureau possède une excellente reproduction des couleurs, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs médias sans distraction ou nuances ou tons inexacts. Le moniteur est disponible à l'achat sur Amazon DE, FR et ES.

Le moniteur 24 po 2K QHD 24C1Q d'INNOCN est un excellent moniteur PC pour les concepteurs et les artistes qui travaillent fréquemment avec des graphiques et des photographies, grâce à sa couverture 100 % sRGB et 98 % DCI P3 (max.) 300 nits, 16,7 millions de couleurs et l'étalonnage des couleurs d'usine Innocn E2 pour une expérience de visualisation irréprochable. Les artistes peuvent compter sur la profondeur et la précision des couleurs de cet écran pour produire des résultats cohérents lors de l'édition de photos et de vidéos. Ce moniteur est désormais disponible sur Amazon DE, FR et ES pour ceux qui le préfèrent.

Offres sur les moniteurs d'art pour Prime Day

Prime Day 2022 se déroulera les 12 et 13 juillet, et INNOCN est prête à faire des offres fantastiques sur sa nouvelle gamme de moniteurs d'art. Le moniteur d'art pour ordinateur 27 po 4K 27C1U d'INNOCN est normalement au prix de 499 EUR, mais pour Prime Day, les clients peuvent se le procurer pour seulement 336 EUR. Les fans du moniteur de bureau ultra-large 29 po 29C1F d'INNOCN peuvent profiter de cette offre incroyable pour seulement 279 EUR. Les concepteurs et artistes pourront acheter le moniteur 24 po 2K QHD 24C1Q d'INNOCN au prix de 215 EUR. Les utilisateurs peuvent être sûrs que, quel que soit le moniteur pour concepteur qu'ils choisissent, ils obtiendront le meilleur rapport qualité-prix.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e207fa6-ccaa-43a8-807b-5afb8d9ab157/fr