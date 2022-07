OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

8 July 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 7 July 2022 it had purchased a total of 68,015 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 68,015 Highest price paid (per ordinary share) £4.814 Lowest price paid (per ordinary share) £4.74 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.7664

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 441,494,589 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 441,494,589.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:28:30 GBp 1 479.00 XLON xHaAdRiHbRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:26:34 GBp 487 478.60 XLON xHaAdRiHZez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:26:00 GBp 238 479.00 XLON xHaAdRiHZAv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:23:19 GBp 747 478.60 XLON xHaAdRiHXaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:19:30 GBp 357 478.40 XLON xHaAdRiHl$u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:16:14 GBp 359 478.40 XLON xHaAdRiHjfK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:14:53 GBp 339 478.80 XLON xHaAdRiHjNN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:12:49 GBp 247 479.20 XLON xHaAdRiHgV@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:12:21 GBp 113 479.20 XLON xHaAdRiHhkC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:12:21 GBp 304 479.20 XLON xHaAdRiHhkE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:08:30 GBp 268 479.80 XLON xHaAdRiHeLp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:08:23 GBp 441 479.80 XLON xHaAdRiHeKV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:04:23 GBp 277 479.80 XLON xHaAdRiHM4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:04:23 GBp 434 479.80 XLON xHaAdRiHM7W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 16:00:34 GBp 394 480.20 XLON xHaAdRiHKln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:59:21 GBp 283 480.40 XLON xHaAdRiHK8K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:59:21 GBp 447 480.40 XLON xHaAdRiHK8S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:55:57 GBp 130 480.60 XLON xHaAdRiHItg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:55:57 GBp 71 480.60 XLON xHaAdRiHIti OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:55:57 GBp 210 480.60 XLON xHaAdRiHItk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:52:33 GBp 283 481.00 XLON xHaAdRiHJVU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:49:55 GBp 225 480.20 XLON xHaAdRiHHXv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:49:40 GBp 348 480.20 XLON xHaAdRiHHgu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:46:23 GBp 301 480.40 XLON xHaAdRiHUNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:46:02 GBp 381 480.60 XLON xHaAdRiHVc@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:43:58 GBp 293 480.80 XLON xHaAdRiHSfI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:43:58 GBp 487 481.00 XLON xHaAdRiHSfK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:37:09 GBp 20 480.00 XLON xHaAdRiHOXv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:37:02 GBp 264 480.20 XLON xHaAdRiHOi3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:36:04 GBp 185 480.20 XLON xHaAdRiHO8n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:36:04 GBp 98 480.20 XLON xHaAdRiHO8p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:36:02 GBp 341 480.20 XLON xHaAdRiHOBD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:34:28 GBp 175 479.80 XLON xHaAdRiHP9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:34:28 GBp 122 479.80 XLON xHaAdRiHP9C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:34:28 GBp 428 480.00 XLON xHaAdRiHP9E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:27:22 GBp 460 478.60 XLON xHaAdRiH2i2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:24:24 GBp 258 478.80 XLON xHaAdRiH3mb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:24:24 GBp 371 479.00 XLON xHaAdRiH3md OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:20:15 GBp 498 478.40 XLON xHaAdRiH1h0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:19:35 GBp 434 478.60 XLON xHaAdRiH14F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:15:04 GBp 493 477.80 XLON xHaAdRiHFMT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:11:59 GBp 230 477.80 XLON xHaAdRiHDxb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:11:59 GBp 333 478.00 XLON xHaAdRiHDxd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:11:05 GBp 144 478.20 XLON xHaAdRiHDSn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:11:05 GBp 313 478.20 XLON xHaAdRiHDSp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:06:05 GBp 218 476.20 XLON xHaAdRiH846 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:06:03 GBp 68 476.40 XLON xHaAdRiH87N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:06:03 GBp 249 476.40 XLON xHaAdRiH87P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:03:12 GBp 462 477.40 XLON xHaAdRiH9UN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:00:05 GBp 400 476.20 XLON xHaAdRiIt56 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 15:00:05 GBp 438 476.20 XLON xHaAdRiIt5s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:56:03 GBp 272 476.20 XLON xHaAdRiIriD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:56:03 GBp 389 476.40 XLON xHaAdRiIriF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:52:27 GBp 340 476.20 XLON xHaAdRiIo7@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:49:43 GBp 341 477.00 XLON xHaAdRiIp7s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:47:54 GBp 466 476.20 XLON xHaAdRiImt2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:44:28 GBp 273 478.00 XLON xHaAdRiInFS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:44:28 GBp 273 478.20 XLON xHaAdRiInFU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:43:36 GBp 283 478.20 XLON xHaAdRiI@dZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:42:11 GBp 324 477.00 XLON xHaAdRiI@FZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:39:21 GBp 58 477.60 XLON xHaAdRiIyWd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:39:21 GBp 353 477.60 XLON xHaAdRiIyWf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:39:21 GBp 283 477.60 XLON xHaAdRiIyXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:35:42 GBp 383 477.20 XLON xHaAdRiIwf$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:35:21 GBp 427 477.40 XLON xHaAdRiIwnM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:34:54 GBp 28 478.00 XLON xHaAdRiIw1W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:34:54 GBp 153 478.00 XLON xHaAdRiIw1Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:34:54 GBp 112 478.00 XLON xHaAdRiIw6U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:31:32 GBp 301 476.20 XLON xHaAdRiIuuu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:30:22 GBp 289 476.20 XLON xHaAdRiIveN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:29:24 GBp 549 476.40 XLON xHaAdRiIvIV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:25:48 GBp 453 476.60 XLON xHaAdRiIdby OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:20:24 GBp 252 477.20 XLON xHaAdRiIbbS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:17:34 GBp 249 477.80 XLON xHaAdRiIbRv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:17:29 GBp 357 478.00 XLON xHaAdRiIYcF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:10:01 GBp 376 477.60 XLON xHaAdRiIWgF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:04:44 GBp 312 477.20 XLON xHaAdRiIXOb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 14:00:52 GBp 274 477.00 XLON xHaAdRiIlYb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:58:24 GBp 229 477.20 XLON xHaAdRiIlUk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:58:24 GBp 146 477.40 XLON xHaAdRiIlUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:58:24 GBp 187 477.40 XLON xHaAdRiIlUo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:49:55 GBp 234 477.20 XLON xHaAdRiIgNx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:47:56 GBp 283 476.80 XLON xHaAdRiIhl7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:47:56 GBp 443 476.80 XLON xHaAdRiIhlC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:36:36 GBp 215 475.40 XLON xHaAdRiIMTC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:33:41 GBp 345 475.00 XLON xHaAdRiINKo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:33:41 GBp 545 475.00 XLON xHaAdRiINKv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:33:22 GBp 225 475.20 XLON xHaAdRiINSI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:33:22 GBp 325 475.40 XLON xHaAdRiINSK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:26:53 GBp 443 475.40 XLON xHaAdRiIIjc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:19:01 GBp 397 475.60 XLON xHaAdRiIJOZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:18:59 GBp 378 475.80 XLON xHaAdRiIJOI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:08:47 GBp 349 474.80 XLON xHaAdRiIU$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:08:47 GBp 17 474.80 XLON xHaAdRiIU$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:06:39 GBp 345 474.20 XLON xHaAdRiIUVC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:06:34 GBp 259 474.40 XLON xHaAdRiIUOR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:06:34 GBp 72 474.40 XLON xHaAdRiIUOT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:06:34 GBp 284 474.40 XLON xHaAdRiIUOV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:05:25 GBp 471 474.60 XLON xHaAdRiIVeQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:02:44 GBp 426 474.60 XLON xHaAdRiIV83 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:02:44 GBp 406 474.60 XLON xHaAdRiIV85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 13:02:44 GBp 197 474.60 XLON xHaAdRiIV8w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:59:04 GBp 393 474.80 XLON xHaAdRiISzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:59:04 GBp 479 475.00 XLON xHaAdRiISzE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:59:00 GBp 82 475.00 XLON xHaAdRiISyW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:55:43 GBp 226 474.40 XLON xHaAdRiITXT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:55:43 GBp 594 474.40 XLON xHaAdRiITXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:51:44 GBp 350 475.40 XLON xHaAdRiIQaM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:45:48 GBp 218 475.60 XLON xHaAdRiIRAX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:45:48 GBp 19 475.60 XLON xHaAdRiIRBV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:43:31 GBp 351 475.60 XLON xHaAdRiIOuT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:37:31 GBp 343 475.00 XLON xHaAdRiI6bb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:35:16 GBp 370 474.80 XLON xHaAdRiI6ES OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:35:16 GBp 328 474.80 XLON xHaAdRiI6EU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:35:16 GBp 72 474.80 XLON xHaAdRiI69W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:31:23 GBp 422 474.40 XLON xHaAdRiI42I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:31:20 GBp 124 474.40 XLON xHaAdRiI4Do OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:31:20 GBp 37 474.60 XLON xHaAdRiI4Dq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:31:20 GBp 436 474.60 XLON xHaAdRiI4Ds OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:28:20 GBp 338 474.80 XLON xHaAdRiI5wG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:22:35 GBp 296 475.00 XLON xHaAdRiI3nO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:22:35 GBp 219 475.00 XLON xHaAdRiI3nQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:21:28 GBp 407 475.00 XLON xHaAdRiI32I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:20:36 GBp 921 475.00 XLON xHaAdRiI3Gy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:20:16 GBp 213 475.00 XLON xHaAdRiI0cg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:20:16 GBp 1,481 475.00 XLON xHaAdRiI0dK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:18:13 GBp 243 474.60 XLON xHaAdRiI06l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:18:13 GBp 282 474.60 XLON xHaAdRiI06n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:17:55 GBp 282 474.60 XLON xHaAdRiI02m OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:17:39 GBp 283 474.60 XLON xHaAdRiI0Ef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:16:49 GBp 541 475.00 XLON xHaAdRiI0H1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:14:31 GBp 249 474.80 XLON xHaAdRiI1gu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:14:31 GBp 222 475.00 XLON xHaAdRiI1gw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:14:31 GBp 357 475.00 XLON xHaAdRiI1gy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:11:58 GBp 283 474.60 XLON xHaAdRiI18X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:10:45 GBp 359 474.80 XLON xHaAdRiI1Rb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:10:45 GBp 451 474.80 XLON xHaAdRiI1Rd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:09:38 GBp 330 474.60 XLON xHaAdRiIEe2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:04:35 GBp 422 474.80 XLON xHaAdRiIFub OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 12:04:35 GBp 301 474.80 XLON xHaAdRiIFuZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:56:24 GBp 117 474.80 XLON xHaAdRiID3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:56:24 GBp 313 474.80 XLON xHaAdRiID3P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:54:28 GBp 452 475.20 XLON xHaAdRiIAkk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:46:15 GBp 232 475.20 XLON xHaAdRiI8yh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:42:39 GBp 283 475.20 XLON xHaAdRiI9vI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:39:39 GBp 379 475.00 XLON xHaAdRiJsaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:37:18 GBp 368 475.00 XLON xHaAdRiJs7X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:37:18 GBp 398 475.00 XLON xHaAdRiJs7Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:31:26 GBp 382 474.80 XLON xHaAdRiJtQd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:29:47 GBp 368 475.00 XLON xHaAdRiJqzc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:19:13 GBp 241 475.20 XLON xHaAdRiJowT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:15:40 GBp 452 475.00 XLON xHaAdRiJplT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:08:49 GBp 348 475.00 XLON xHaAdRiJmXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:07:54 GBp 239 475.20 XLON xHaAdRiJmlm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:03:33 GBp 369 475.00 XLON xHaAdRiJm8I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:03:33 GBp 239 475.20 XLON xHaAdRiJm8K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 11:00:00 GBp 331 475.60 XLON xHaAdRiJnf5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:59:44 GBp 367 475.80 XLON xHaAdRiJngv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:49:39 GBp 59 475.80 XLON xHaAdRiJ@76 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:49:39 GBp 247 475.80 XLON xHaAdRiJ@78 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:44:42 GBp 365 476.00 XLON xHaAdRiJ$ke OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:38:15 GBp 249 475.40 XLON xHaAdRiJyXA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:34:18 GBp 181 476.20 XLON xHaAdRiJy5R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:34:18 GBp 312 476.20 XLON xHaAdRiJy5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:27:26 GBp 270 476.60 XLON xHaAdRiJxoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:24:13 GBp 395 476.40 XLON xHaAdRiJu16 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:17:39 GBp 300 475.20 XLON xHaAdRiJv71 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:12:48 GBp 334 475.60 XLON xHaAdRiJci$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:07:29 GBp 376 474.60 XLON xHaAdRiJdXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 10:03:27 GBp 367 475.20 XLON xHaAdRiJdEu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:59:59 GBp 222 475.00 XLON xHaAdRiJar9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:59:17 GBp 285 474.00 XLON xHaAdRiJaui OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:59:17 GBp 2 474.00 XLON xHaAdRiJauk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:57:30 GBp 21 474.60 XLON xHaAdRiJa9i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:57:30 GBp 200 474.60 XLON xHaAdRiJa9k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:57:26 GBp 283 474.80 XLON xHaAdRiJa9T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:57:24 GBp 389 474.80 XLON xHaAdRiJa8f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:57:24 GBp 258 474.80 XLON xHaAdRiJa8h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:57:24 GBp 218 474.80 XLON xHaAdRiJa8j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:51:05 GBp 459 474.40 XLON xHaAdRiJb71 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:51:05 GBp 323 474.40 XLON xHaAdRiJb73 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:48:01 GBp 283 474.40 XLON xHaAdRiJbIB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:48:01 GBp 299 474.60 XLON xHaAdRiJbIE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:45:59 GBp 101 474.80 XLON xHaAdRiJYeG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:45:59 GBp 354 474.80 XLON xHaAdRiJYeI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:45:59 GBp 158 474.80 XLON xHaAdRiJYeK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:44:48 GBp 499 475.00 XLON xHaAdRiJYyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:42:40 GBp 263 476.20 XLON xHaAdRiJYCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:38:27 GBp 235 477.00 XLON xHaAdRiJZZy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:38:18 GBp 338 477.20 XLON xHaAdRiJZji OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:30:04 GBp 431 478.00 XLON xHaAdRiJWjW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:24:58 GBp 284 478.00 XLON xHaAdRiJWNP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:20:14 GBp 284 478.00 XLON xHaAdRiJXsq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:17:02 GBp 205 478.00 XLON xHaAdRiJX2K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:17:02 GBp 243 478.00 XLON xHaAdRiJX2M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:15:51 GBp 379 478.60 XLON xHaAdRiJXMJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:15:51 GBp 211 478.40 XLON xHaAdRiJXML OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:04:17 GBp 271 477.20 XLON xHaAdRiJlqT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:04:17 GBp 173 477.20 XLON xHaAdRiJlqV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 09:00:20 GBp 400 477.00 XLON xHaAdRiJlSF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:53:53 GBp 257 477.00 XLON xHaAdRiJi9q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:51:19 GBp 48 477.20 XLON xHaAdRiJiPu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:51:19 GBp 401 477.20 XLON xHaAdRiJiPw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:46:26 GBp 276 477.20 XLON xHaAdRiJjFM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:44:39 GBp 262 476.20 XLON xHaAdRiJjSl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:44:39 GBp 377 476.40 XLON xHaAdRiJjSn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:36:25 GBp 220 477.20 XLON xHaAdRiJhZu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:36:25 GBp 63 477.20 XLON xHaAdRiJhZw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:33:27 GBp 494 477.20 XLON xHaAdRiJhCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:31:23 GBp 262 477.60 XLON xHaAdRiJeX@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:31:23 GBp 375 476.80 XLON xHaAdRiJeX5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:27:47 GBp 222 477.20 XLON xHaAdRiJev6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:27:47 GBp 320 477.40 XLON xHaAdRiJev8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:21:13 GBp 371 476.80 XLON xHaAdRiJfYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:16:24 GBp 44 477.80 XLON xHaAdRiJfKT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:16:24 GBp 211 477.80 XLON xHaAdRiJfKV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:16:24 GBp 402 478.00 XLON xHaAdRiJfNX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:10:04 GBp 360 479.00 XLON xHaAdRiJMHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:09:51 GBp 499 479.20 XLON xHaAdRiJMTr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:04:10 GBp 258 480.20 XLON xHaAdRiJNVK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:04:10 GBp 371 480.40 XLON xHaAdRiJNVM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 07-Jul-2022 08:04:04 GBp 336 481.40 XLON xHaAdRiJNUC

END