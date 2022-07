VinFast integriert Karte für intelligente Geschwindigkeitsassistenz von HERE in die Modelle VF 8 und VF 9

English French German Thai

Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 wird die HERE ISA (Intelligent Speed Assistance) Map an Bord der europäischen Versionen der elektrischen SUVs VF 8 und VF 9 von VinFast sein.

Die genauen Daten zu erlaubten Höchstgeschwindigkeiten von HERE ermöglichen es VinFast, die ISA-Regulierung der Europäischen Union (EU) für mehr Fahrersicherheit zu erfüllen.

Der führende vietnamesische Premium-Automobilhersteller VinFast integriert die HERE ISA Map in die europäischen Versionen seiner SUV-Modelle VF 8 und VF 9. Der Fahrzeugbauer erfüllt damit die neuen Anforderungen der EU-Richtlinie zu ISA für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Die HERE ISA Map beinhaltet zum einen Informationen über explizite Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie sie auf Straßenschildern zu sehen sind. Zum anderen stellt sie auch Informationen zu impliziten Tempolimits bereit, die sich aus Schildern ohne ausgewiesene Höchstgeschwindigkeit ergeben, wie zum Beispiel Ortsschilder. Diese sicherheitsrelevanten Informationen zu örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen bereitzustellen ist besonders dann hilfreich, wenn situative Tempolimits von ortsfremden Fahrer:innen schwer zu erkennen sind, sie abgelenkt sind, ein Schild übersehen haben oder aufgrund der Witterungsverhältnisse eine eingeschränkte Sicht haben.

ISA ist ein fahrzeuginternes Sicherheitssystem, das dazu beitragen soll, die Zahl von Unfällen und Verkehrstoten zu verringern. Das System informiert Fahrer:innen über die aktuell zugelassene Höchstgeschwindigkeit und warnt, wenn sie zu schnell fahren.

Ab Juli 2022 ist ISA für alle neuen Pkw-, Transporter-, Lkw- und Bus-Modelle, die für den Markt innerhalb der EU produziert werden, verbindlich vorgeschrieben. Ab Juli 2024 müssen Automobilhersteller jedes neue Fahrzeug, das in der EU verkauft wird, mit ISA-Funktionalität ausstatten.

Durch die Integration der HERE ISA Map in die Modelle VF 8 und VF 9 für europäische Märkte bietet VinFast seinen Kund:innen moderne Sicherheitslösungen und erfüllt die Sicherheitsvorschriften der EU.

Le Thi Thu Thuy, Vice Chairwoman der Vingroup und VinFast Global Chief Executive Officer, sagte: „Vin Fast ist immer bestrebt, die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen in unseren globalen Märkten zu erfüllen. Die HERE ISA Map bietet den Fahrerinnen und Fahrern von VinFast intuitiv aktuelle Informationen zu erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, wodurch das Fahren mit VinFast noch sicherer und erstrebenswerter wird.“

Edzard Overbeek, Chief Executive Officer von HERE Technologies, sagte: „HERE ist stolzer Partner von Automobilherstellern auf der ganzen Welt. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Sicherheit im Straßenverkehr ständig zu verbessern. Wir freuen uns, die Fahrersicherheit auf ein höheres Niveau zu bringen und VinFast weiter zu helfen, in vielen verschiedenen Märkten erfolgreich zu wachsen.“

Die HERE ISA Map wird ab der zweiten Jahreshälfte 2022 in den elektrischen SUVs VF 8 und VF 9 von VinFast in Europa verfügbar sein.

Medienkontakte

HERE Technologies

Dr. Sebastian Kurme

+49 173 515 3549

sebastian.kurme@here.com

VinFast

Tobias Nguyen

v.trongnh4@vingroup.net

Über HERE Technologies

HERE ist eine Plattform für ortsbezogene Daten und Technologie, die Menschen, Unternehmen und Städte voranbringt. Durch die Nutzung der offenen Plattform von HERE können sie bessere, effizientere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen – zum Beispiel beim städtischen Infrastrukturmanagement, der Optimierung von Flotten und Warenströmen oder der sicheren Navigation. Mehr über HERE finden Sie unter https://here.com und https://360.here.com .

About Vingroup and VinFast

VinFast – a member of Vingroup – envisioned to drive the movement of global smart electric vehicle revolution. Established in 2017, VinFast owns a state-of-the-art automotive manufacturing complex with globally leading scalability that boasts up to 90% automation in Hai Phong, Vietnam.

Strongly committed to the mission for a sustainable future for everyone, VinFast constantly innovates to bring high-quality products, advanced smart services, seamless customer experiences, and pricing strategy for all to inspire global customers to jointly create a future of smart mobility and a sustainable planet. Learn more at: https://vinfastauto.com .

Established in 1993, Vingroup is one of the leading private conglomerates in the region, with a total capitalization of $35 billion USD from three publicly traded companies (as of November 4, 2021). Vingroup currently focuses on three main areas: Technology and Industry, Services and Social Enterprise. Learn more at: https://www.vingroup.net/en .

Anhang