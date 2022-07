VinFast embarque la technologie ISA de HERE à bord du VF 8 et du VF 9

English French German Thai

La carte HERE ISA (Intelligent Speed Assistance) sera intégrée dans les SUV électriques VF 8 et VF 9 de VinFast au second semestre 2022 en Europe ;

Les données de limite de vitesse de HERE permettent à VinFast de se conformer à la réglementation ISA de l’Union européenne qui vise à renforcer la sécurité routière.

VinFast , le premier fabricant vietnamien d’automobiles haut de gamme, annonce aujourd’hui qu’il va intégrer la carte HERE ISA dans ses véhicules utilitaires sport électriques (VUS) VinFast VF 8 et VF 9 en Europe, afin de se conformer à la réglementation ISA de l’Union européenne, dont l’objectif est d’améliorer la sécurité routière.

Développée par HERE Technologies , plateforme mondiale de données et de services de localisation, la carte HERE ISA fournit des informations sur les limites de vitesse explicites, visibles sur les panneaux de signalisation, et les limites de vitesse implicites, dérivées des panneaux routiers sans valeurs numériques. Fournir de telles indications sur les réglementations locales en matière de vitesse est particulièrement utile lorsque les conducteurs ont des difficultés à reconnaître les limites de vitesse situationnelles, sont distraits, ont manqué les panneaux de signalisation et les avertissements, ou ont une visibilité altérée en raison du mauvais temps.

ISA est une fonction d’assistance à la conduite embarquée qui vise à réduire le nombre d’accidents sur la route. Cette fonctionnalité permet d’informer les conducteurs de la limite de vitesse pendant leur trajet et de les avertir s’ils dépassent cette limite.

À partir de juillet 2022, ISA devient obligatoire pour tous les nouveaux modèles de voitures, fourgonnettes, camions et autobus produits pour le marché européen. À partir de juillet 2024, les constructeurs automobiles doivent équiper chaque véhicule neuf vendu dans l’UE de la fonctionnalité ISA.

En intégrant la carte HERE ISA dans les modèles VF 8 et VF 9 en Europe, VinFast renforce la sécurité de ses conducteurs et de leurs passagers, tout en se conformant aux réglementations européennes.

Mme Le Thi Thu Thuy, vice chairwoman de Vingroup et Global Chief Executive Officer de VinFast a déclaré : « Il est essentiel pour VinFast de se conformer aux réglementations de sécurité en vigueur à travers le monde. La carte HERE ISA va apporter aux conducteurs de véhicules VinFast des informations précises sur les limites de vitesse de manière intuitive, rendant leur expérience de conduite plus sûre. »

Edzard Overbeek, PDG de HERE Technologies, a déclaré : « HERE est fier de s’allier aux équipementiers automobiles du monde entier pour améliorer ensemble la sécurité routière. Nous mettons tout en œuvre pour faire de la sécurité une priorité absolue et sommes impatients d’accompagner la croissance de VinFast sur de nouveaux marchés. "

La carte HERE ISA sera disponible en Europe dans les SUV électriques VinFast VF 8 et VF 9 à partir du second semestre 2022.

Contact Presse : AxiCom

Elise Koenig

herefr@axicom.com

À propos de Vingroup et VinFast

VinFast - membre de Vingroup – est un chef de file de la révolution des véhicules électriques intelligents à l’échelle mondiale. Établie en 2017, VinFast possède une unité de fabrication automobile moderne à Hai Phong, au Vietnam, automatisée à près de 90 %.

Fortement engagée dans la construction d’un avenir durable, VinFast innove constamment pour offrir des produits de haute qualité, des services avancés, une expérience utilisateur sans faille et une stratégie de prix inclusive, afin d'inciter les clients du monde entier à créer conjointement une mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : https://vinfastauto.com/

Fondé en 1993, Vingroup est l'un des principaux conglomérats privés de la région du Vietnam, avec une capitalisation totale de 35 milliards USD provenant de trois sociétés cotées en bourse (au 4 novembre 2021). Vingroup se concentre actuellement sur trois domaines principaux : la technologie et l'industrie, les services, et l’entreprise sociale. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.vingroup.net/en .

À propos de HERE Technologies

HERE, plateforme de données et services de localisation, permet aux consommateurs, aux entreprises et aux villes d'exploiter toute la puissance de la localisation. En donnant une lecture plus précise du monde à ses clients, ses solutions permettent d'atteindre de meilleurs résultats - qu'il s'agisse d'aider une ville à gérer son infrastructure ou une entreprise à optimiser ses actifs, ou encore de guider les conducteurs vers leur destination en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur HERE, rendez-vous sur http://360.here.com et www.here.com .

Pièce jointe