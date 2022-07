VinFast บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะจาก HERE Technologies ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น VF 8 และ VF 9

English French German Thai

HERE ISA Map ( ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ ) จะถูกติดตั้งไว้ในรถยนต์ไฟฟ้า SUV ของ VinFast รุ่น VF 8 และ VF 9 สำหรับตลาดยุโรป ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565

ข้อมูลการจำกัดความเร็วจาก HERE ช่วยให้ VinFast ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

VinFast ผู้ผลิตรถยนต์หรูชั้นนำของเวียดนาม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะติดตั้งระบบ HERE ISA Map ไว้ในรถยนต์ VinFast รุ่น VF 8 และ VF 9 ซึ่งเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับเจาะตลาดยุโรป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป (General Safety Regulations) ของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (Intelligent Speed Assistance – ISA) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

ระบบ HERE ISA Map ได้รับการพัฒนาโดย HERE Technologies ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มชั้นนำด้านเทคโนโลยีและข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (Location) โดย HERE ISA Map จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดความเร็วตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนบนป้ายจราจร รวมไปถึงการจำกัดความเร็วที่ไม่ได้แสดงเป็นค่าตัวเลขบนป้ายจราจร การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญนี้แก่ผู้ขับขี่นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่สามารถจดจำข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำกัดความเร็วในสถานการณ์นั้น ๆ หรือในกรณีผู้ขับขี่เหม่อลอยชั่วขณะ มองไม่เห็นป้ายจราจรและคำเตือน หรือทัศนวิสัยบกพร่องเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย

ISA เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ติดตั้งไว้ในรถยนต์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมไปถึงกรณีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร ระบบดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบถึงข้อกำหนดการจำกัดความเร็วบนท้องถนน แจ้งเตือนในกรณีที่ความเร็วเกินกำหนด

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป รถยนต์ รถตู้ รถบรรทุก และรถบัสรุ่นใหม่ทุกคันที่วางจำหน่ายในยุโรปจะต้องติดตั้งระบบ ISA และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องติดตั้งฟังก์ชั่น ISA ไว้ในรถใหม่ทุกคันที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรป

การติดตั้งระบบ HERE ISA Map ไว้ในรถยนต์รุ่น VF 8 และ VF 9 สำหรับตลาดยุโรป นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถของ VinFast ในการนำเสนอโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่าให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไปของสหภาพยุโรป (EU’s General Safety Regulations)

เล ถิ ถื่อ ถวี่ รองประธานกรรมการบริหารของ Vingroup และซีอีโอของ VinFast กล่าวว่า “VinFast มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทางจราจรในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ระบบ HERE ISA Map จะช่วยให้ผู้ขับขี่ VinFast รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับการจำกัดความเร็วในรูปแบบที่สะดวกง่ายดาย ช่วยให้ประสบการณ์โดยรวมในการขับขี่รถยนต์ของ VinFast มีความปลอดภัยและน่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น”

เอ็ดซาร์ด โอเวอร์บีค ซีอีโอของ HERE Technologies กล่าวว่า “HERE คือพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก เพราะเทคโนโลยีของเราช่วยปรับปรุงความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้ขับขี่และท้องถนนควบคู่กันไป เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ พร้อมทั้งสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วและความสำเร็จของ VinFast ในการรุกเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ ในหลากหลายภูมิภาค”

HERE ISA Map จะพร้อมใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ VinFast VF 8 และ VF 9 ที่วางจำหน่ายในยุโรปตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565

เกี่ยวกับวินกรุ๊ป (Vingroup) และวินฟาสต์ (VinFast)

VinFast เป็นบริษัทในเครือของ Vingroup มีวิสัยทัศน์มุ่งขับเคลื่อนการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลก VinFast ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 เป็นเจ้าของศูนย์การผลิตยานยนต์ล้ำสมัยที่ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ที่มีความสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตในระดับโลก ด้วยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากถึง 90%

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างสูงต่อภารกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับทุกคน VinFast สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง บริการอัจฉริยะขั้นสูง และประสบการณ์ที่ราบรื่นให้แก่ลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์ด้านการกําหนดราคาสําหรับทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าทั่วโลก มาร่วมสร้างอนาคตที่ล้ำสมัยด้วย Smart Mobility และโลกที่ยั่งยืน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://vinfastauto.com



Vingroup ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัท เอกชนชั้นนําในภูมิภาค โดยมีมูลค่าบริษัทฯ รวมอยู่ที่ 35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากบริษัทฯ สามแห่งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564) ปัจจุบัน Vingroup มุ่งเน้นไปที่สามแกนหลักในการดำเนินธุรกิจได้แก่: เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม งานบริการและกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่: https://www.vingroup.net/en

เกี่ยวกับ HERE Technologies

HERE ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและข้อมูล location data ที่มุ่งขับเคลื่อนผู้คน ธุรกิจและเมืองต่าง ๆ ให้พัฒนาไปข้างหน้าโดยการนำข้อมูลตำแหน่งโลเคชั่นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิดของ Here จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น ตั้งแต่การช่วยให้เมืองจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่ ไปจนถึงการแนะนําเส้นทางให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HERE ได้ที่เว็บไซต์ https://here.com และ https:// 360. here.com

