領先的律師事務所 ROSEN 鼓勵 Missfresh Limited 投資者詢問有關證券集體訴訟調查 – MF

紐約, July 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何： 全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 代表 Missfresh Limited (NASDAQ: MF) 的股東調查潛在的證券索償，指控 Missfresh 可能向投資公眾發佈重大誤導的商業訊息。



何事： 果您在集體訴訟期間購買了 Missfresh 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步： 要參與預期的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7370 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。for information on the class action.

關於：2022 年 4 月 29 日， Missfresh 宣佈無法及時提交 2021 年財政年度報告，因為該公司正在「對某些事項進行內部審查，包括公司和某些第三方企業之間的交易」。 」

受此消息影響， Missfresh 的股價下跌了 0.19 美元，即 27%，以 0.52 美元或 2022 年 4 月 29 日的價格收盤，損害了投資者的利益。

然後，在 2022 年 7 月 1 日， Missfresh 宣佈，根據內部已大量完成的審查，2021 年財政年度報告的某些收入「可能沒有被準確記錄」。」 具體來說，該審查確定了 2021 年第二天交付業務部門進行的「可疑交易」，包括「供應商和客戶之間的未公開關係、不同客戶或供應商共享相同的聯絡資訊，以及/或缺乏支援物流資訊。」

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

通過以下方式獲知我們的最新動態，LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm 、Twitter： https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

聯絡資料：

Laurence Rosen 先生

Phillip Kim 先生

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

電郵： lrosen@rosenlegal.com

電郵： pkim@rosenlegal.com

電郵： cases@rosenlegal.com

網址： www.rosenlegal.com



