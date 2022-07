Est-ce un cocktail ? Est-ce un pop glacé ? Non, c’est un Poptail : cadeau de Goodfood

English French

TORONTO, 08 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, lance un nouveau dessert estival. Comme un vent de fraîcheur en plein cœur de l’été, les délicieux Poptails font leur apparition chez Marché Goodfood. Nés d’une innovation gustative qui combine vos classiques alcoolisés préférés et le goût unique des sucettes glacées, les Poptails seront vos plus fidèles alliés pendant la saison estivale. Marché Goodfood distribuera ses délicieux et rafraîchissants Poptails dans des pop-ups à travers la ville de Toronto pendant les mois de juillet et août.



« Alors que les Canadiens sortent et profitent des mois d'été, Marché Goodfood a voulu les aider à combattre la chaleur avec une variante unique de la sucette glacée classique », a déclaré Jennifer Stahlke, vice-présidente exécutive, marketing [CL1] chez Marché Goodfood. « Nos délicieux Poptails circuleront à travers Toronto cet été et nous avons hâte que les gens y goûtent tout en apprennent davantage sur le service de livraison d'épicerie sur demande en 30 minutes de Marché Goodfood. »

Les Poptails de Marché Goodfood sont disponibles en trois délicieuses saveurs :

Popa Colada - Ananas, lait de coco, eau, sucre de canne biologique, rhum

- Ananas, lait de coco, eau, sucre de canne biologique, rhum Frosée - Fraises, melon d’eau, sucre de canne biologique, jus de citron, rosé

- Fraises, melon d’eau, sucre de canne biologique, jus de citron, rosé Mojisicle - Jus de citron, eau, sucre de canne biologique, menthe, tequila

Les Poptails alcoolisés seront offerts sur certaines terrasses et dans des brasseries réputées, dans certains des quartiers principaux de la ville.

De plus, Marché Goodfood distribuera GRATUITEMENT des Poptails version mocktail à bord de remorques à vélo de couleur rose vif qui sillonneront les parcs et les espaces publics des quartiers les plus populaires de Toronto. Les remorques à vélo seront également présentes à plusieurs festivals locaux de Toronto, notamment au Field Trip Festival et au Beaches Jazz Festival.

Pour obtenir un savoureux Poptail gratuit, les consommateurs sont invités à télécharger l'application Goodfood Sur Demande, qui leur permettra de bénéficier d'une offre limitée de 50% de réduction sur leurs deux premières commandes passées auprès du service de livraison d'épicerie et de repas prêts-à-cuisiner. Mieux encore, les clients peuvent désormais s'inscrire sans avoir besoin de s'abonner !

Et ce n’est pas tout.

Ceux qui publieront une photo d'eux avec leur Poptail devant les remorques à vélo aux couleurs de Marché Goodfood avec le mot-clic #GoodfoodPoptails courront également la chance de gagner une carte-cadeau de 250 $ pour leur prochain achat sur Goodfood Sur Demande.

Les quatre premiers événements pop-ups Poptail se dérouleront aux endroits suivants :

Field Trip le 9 juillet

Lost Craft Brewery le 16 juillet

Beaches Jazz Fest le 23 juillet

Kensington Brewery le 31 juillet

Les portes ouvrent à 11h30 pour chaque événement. Pour connaître les autres dates et lieux des événements pop-ups, veuillez consulter le site go.makegoodfood.ca/Poptails

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitant pour ses membres à l’échelle du Canada la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Marché Goodfood est d’être dans toutes les cuisines, tous les jours, en permettant aux membres d’effectuer leur planification de repas et leur épicerie hebdomadaire en quelques minutes. Les membres de Marché Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à sa technologie et son infrastructure d’approvisionnement de classe mondiale reliée directement au consommateur qui élimine le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations de production situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

