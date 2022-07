Finnish Swedish

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 8.7.2022 klo 18.35 EET



Saga Fursin kesäkuun huutokaupan myyntituloksen ansiosta syntyneen lisäkysynnän tyydyttämiseksi yhtiö on myynyt nk. Private Treaty -myyntinä yli 400 000 minkinnahkaa kesäkuun huutokaupan valikoimasta. Hintataso on ollut kesäkuun huutokauppaa korkeampi. Välitysmyynnin arvo on vajaa 13 miljoonaa euroa, ja myynti suuntautui lähes kokonaisuudessaan Kiinaan.

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Mikko Hovén, puh. 050 340 4679