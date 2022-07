Worldline - Rapport semestriel du contrat de liquidité - S1 2022

English French

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Worldline SA au 30 juin 2022

Paris - La Défense, le 8 juillet 2022 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Worldline SA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 000 titres

4 826 962,00 euros

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 5 351

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 458

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 644 146 titres pour un montant de 26 412 020,01 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 637 146 titres pour un montant de 26 150 579,09 euros

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

5 088 403,00 €

Contacts

Relations investisseurs

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@worldline.com

Benoit d’Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

