RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons, le 8 juillet 2022 – 18h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 117 378

Solde en espèces: 152 488,66 €

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 266 502 titres 452 527,62 € 1 136 transactions VENTE 259 556 titres 448 914,57 € 1 088 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 145 282

Solde en espèces: 221 101,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces: 83 358,40 €



A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

RIBER : Stéphane Berterretche | tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 136 266 502 452 527,62 1 088 259 556 448 914,57 03/01/2022 4 1301 2277,4 26 7431 13143,95 04/01/2022 1 100 178,6 23 3609 6482,49 05/01/2022 0 365 651,89 0 1694 3046,49 06/01/2022 2 150 269,7 11 3143 5691,34 07/01/2022 0 0 0 14 4669 8472,83 10/01/2022 13 1167 2168,64 14 4015 7561,45 11/01/2022 8 1454 2755,18 11 2765 5281,15 12/01/2022 6 900 1715,94 13 1645 3150,18 13/01/2022 13 2137 4094,49 1 100 193 14/01/2022 36 5456 10316,2 3 326 616,66 17/01/2022 12 2347 4413,06 1 150 284,4 18/01/2022 18 2542 4761,42 4 524 987,79 19/01/2022 0 0 0 0 8880 16911,07 20/01/2022 5 1600 3043,04 4 426 819,33 21/01/2022 0 1200 2289,84 0 4526 8719,79 24/01/2022 0 11097 20387,41 0 1352 2512,83 25/01/2022 6 810 1458,41 17 4829 8833,69 26/01/2022 9 2696 4872,21 10 1050 1924,13 27/01/2022 0 7264 12973,5 0 0 0 28/01/2022 6 2548 4414,66 9 1736 3017,69 31/01/2022 29 5646 9804,84 21 6037 10802 01/02/2022 0 3165 5372,27 0 1780 3058,57 02/02/2022 3 850 1450,53 13 2387 4175,34 03/02/2022 18 3231 5411,6 6 1301 2214,04 04/02/2022 26 5172 8568,45 11 2223 3733,75 07/02/2022 7 1183 1927,34 7 278 453,58 08/02/2022 2 340 552,57 7 1065 1737,44 09/02/2022 0 620 1010,97 0 2878 4727,98 10/02/2022 0 0 0 33 6341 10720,09 11/02/2022 12 3883 6664,78 3 85 145,74 14/02/2022 0 9218 15327,69 0 0 0 15/02/2022 3 1300 2129,01 1 202 332,49 16/02/2022 9 950 1554,01 6 2237 3677,4 17/02/2022 11 1557 2528,26 3 491 800,48 18/02/2022 0 0 0 1 750 1215 21/02/2022 14 3910 6283,76 0 0 0 22/02/2022 26 5332 8355,78 15 5761 9140,98 23/02/2022 20 4686 7440,9 5 965 1537,34 24/02/2022 33 6161 9497,18 7 1355 2109,33 25/02/2022 5 870 1329,36 14 2830 4362,73 28/02/2022 30 6725 10076,07 16 4729 7142,68 01/03/2022 2 69 105,57 19 3844 5960,89 02/03/2022 22 5359 8221,24 8 1381 2172,31 03/03/2022 18 2029 3068,05 3 443 671,37 04/03/2022 20 4098 6045,37 0 0 0 07/03/2022 7 1315 1880,19 5 705 965,71 08/03/2022 5 700 1017,38 26 5730 8560,62 09/03/2022 0 0 0 25 5422 8660,56 10/03/2022 13 2498 3969,57 1 100 159 11/03/2022 8 1651 2599,33 7 1994 3174,85 14/03/2022 3 331 528,57 20 2840 4642,83 15/03/2022 0 0 0 42 11714 20032,11 16/03/2022 0 1000 1850 0 2951 5598,64 17/03/2022 28 8759 16203,27 19 7489 14270,29 18/03/2022 16 1531 2820,1 9 1726 3174,11 21/03/2022 13 2510 4629,95 0 0 0 22/03/2022 3 433 782,73 10 2348 4269,6 23/03/2022 16 3567 6393,85 3 81 145,27 24/03/2022 0 1133 2031,58 0 1822 3293,08 25/03/2022 6 1025 1828,19 17 1498 2692,36 28/03/2022 9 1376 2449,56 10 704 1261,57 29/03/2022 3 415 737,62 37 6413 11633,82 30/03/2022 8 696 1263,8 5 488 890,6 31/03/2022 2 496 902,52 7 823 1499,67 01/04/2022 13 1950 3523,46 1 1 1,82 04/04/2022 0 3594 6387,26 0 150 267,9 05/04/2022 34 4192 7330,55 1 2 3,5 06/04/2022 4 225 385 1 3 5,25 07/04/2022 2 713 1217,8 14 2393 4118,59 08/04/2022 7 1031 1766,21 5 936 1601,96 11/04/2022 4 547 934,99 3 604 1038,22 12/04/2022 0 0 0 0 1115 1919,14 13/04/2022 12 3300 5812,95 30 9829 17485,88 14/04/2022 4 1346 2426,43 31 4804 8721,66 19/04/2022 27 5709 10236,24 3 743 1338,81 20/04/2022 15 2027 3575,63 7 894 1593,38 21/04/2022 1 30 53,1 6 609 1078,36 22/04/2022 12 1699 2983,95 4 719 1274,21 25/04/2022 15 1943 3362,36 4 1919 3321,21 26/04/2022 13 1943 3341,18 12 1105 1937,07 27/04/2022 5 611 1044,63 9 1300 2243,02 28/04/2022 11 1549 2657,77 17 883 1529,18 29/04/2022 15 1872 3209,92 4 601 1049,77 02/05/2022 0 0 0 11 1304 2275,35 03/05/2022 2 350 616,7 40 7375 13252,14 04/05/2022 0 0 0 2 390 720,1 05/05/2022 0 0 0 14 5065 9212,22 06/05/2022 23 8381 14876,28 5 1054 1900,57 09/05/2022 10 2246 3947,35 0 0 0 10/05/2022 3 556 960,38 6 778 1349,13 11/05/2022 13 2342 4014,42 2 203 349,22 12/05/2022 17 3391 5740,28 3 176 302,49 13/05/2022 12 3585 5996,99 8 1255 2117,69 16/05/2022 6 1307 2173,8 7 512 857,65 17/05/2022 3 375 626,78 13 2946 4975,79 18/05/2022 6 346 584,12 7 1254 2139,32 19/05/2022 19 4772 7794,11 5 14 22,88 20/05/2022 11 1251 2009,48 9 1401 2286,29 23/05/2022 5 667 1095,88 11 3397 5570,4 24/05/2022 4 783 1285,69 2 222 364,52 25/05/2022 0 0 0 5 618 1020,5 26/05/2022 2 100 167,8 3 260 436,8 27/05/2022 6 998 1672,15 3 750 1260,23 30/05/2022 11 1755 2907,68 1 1 1,67 31/05/2022 18 4104 6706,76 3 161 263,07 01/06/2022 4 231 376,3 12 2595 4229,07 02/06/2022 18 5657 9127 2 725 1175,88 03/06/2022 7 1314 2062,72 8 938 1475,38 06/06/2022 22 3839 5961,2 18 4040 6331,49 07/06/2022 15 1832 2807,17 0 0 0 08/06/2022 0 0 0 18 8909 15243,3 09/06/2022 11 1113 1898,22 7 1154 1981,53 10/06/2022 16 3116 5307,48 19 4891 8470,72 13/06/2022 9 3648 6147,97 9 1666 2833,87 14/06/2022 13 2278 3799,48 2 100 167,2 15/06/2022 9 1450 2362,63 5 791 1290,99 16/06/2022 6 1456 2376,77 6 924 1513,79 17/06/2022 12 3804 6149,93 7 644 1048,95 20/06/2022 0 400 645 0 800 1305,6 21/06/2022 0 4228 6740,7 0 1120 1813,62 22/06/2022 0 2408 3822,46 0 0 0 23/06/2022 1 100 158,6 6 1467 2336,49 24/06/2022 9 1478 2339,23 0 0 0 27/06/2022 0 0 0 27 8364 13690,2 28/06/2022 4 723 1207,55 14 3436 5762,17 29/06/2022 12 2663 4481,03 3 225 381,13 30/06/2022 14 2250 3674,7 10 1940 3189,75

