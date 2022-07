EROLD SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce une évolution de sa feuille de route stratégique.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société EROLD (FR0010211037 – ALPLA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

15 612 titres

7 001,08 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 71 150 titres 80 342,07 EUR 519 transactions VENTE 71 351 titres 82 373,59 EUR 379 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 813 titres

5 878,81 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8 857 titres

16 308,28 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Erold a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.

CONTACTS

Contact Erold

Pierre Coquard, Président du Directoire

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr Contact Actifin

Communication financière

Simon Derbanne

+33 (0)1 56 88 11 14

sderbanne@actifin.fr





Achats Vente ALPLA FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 519 71 150 80 342,07 379 71 351 82 373,59 20220103 2 71 89,83 7 2 571 3 421,68 20220104 3 281 375,73 8 2 371 3 354,33 20220105 5 721 1 011,95 11 2 765 4 112,07 20220106 4 691 1 019,65 9 1 813 2 774,42 20220107 4 771 1 145,43 1 1 1,53 20220110 4 721 1 049,55 2 2 2,99 20220111 1 1 1,46 3 651 952,16 20220112 4 741 1 063,76 2 2 2,93 20220113 3 431 619,37 1 1 1,47 20220114 3 411 580,35 4 826 1 201,47 20220117 6 1 177 1 694,03 15 3 033 4 692,07 20220118 4 951 1 502,72 1 1 1,62 20220119 9 2 251 3 372,41 1 1 1,56 20220120 3 591 855,05 3 168 249,15 20220121 5 961 1 381,78 1 1 1,48 20220124 11 1 906 2 591,27 1 1 1,40 20220125 6 740 973,11 2 181 245,25 20220126 2 261 338,02 6 1 171 1 585,42 20220127 8 1 241 1 614,24 1 1 1,34 20220128 3 361 470,03 1 1 1,33 20220131 2 231 299,15 4 911 1 225,00 20220201 2 93 123,22 10 2 659 3 693,50 20220202 8 1 561 2 065,48 2 151 210,63 20220203 10 1 531 1 941,22 1 1 1,27 20220204 6 623 732,39 2 306 379,44 20220207 6 821 934,62 1 1 1,17 20220208 4 431 499,80 2 211 253,20 20220209 2 101 117,67 3 671 808,87 20220210 3 361 427,24 1 1 1,19 20220211 1 1 1,22 2 32 38,88 20220214 4 431 508,39 1 1 1,19 20220215 7 791 902,48 1 1 1,18 20220216 2 181 209,99 4 752 902,71 20220217 5 468 554,95 3 731 895,81 20220218 4 391 461,26 1 1 1,21 20220221 9 931 1 048,83 1 1 1,18 20220222 9 781 819,27 6 1 764 1 880,19 20220223 9 955 1 022,39 12 3 439 3 905,42 20220224 16 2 544 2 609,90 7 1 979 2 050,24 20220225 1 1 1,00 7 1 288 1 320,51 20220228 11 1 703 1 856,38 13 3 379 3 752,25 20220301 11 2 237 2 429,52 2 230 258,76 20220302 3 531 565,52 1 1 1,07 20220303 3 501 531,06 1 1 1,06 20220304 3 471 496,16 2 50 54,22 20220307 10 1 531 1 517,64 3 687 687,03 20220308 1 1 0,98 2 211 210,98 20220309 1 1 1,00 7 2 183 2 237,60 20220310 6 761 776,48 3 665 694,88 20220311 1 1 1,01 2 481 495,41 20220314 1 1 1,04 5 1 481 1 558,99 20220315 2 161 167,47 2 252 269,64 20220316 1 1 1,10 6 1 084 1 191,98 20220317 1 1 1,13 2 141 158,63 20220318 1 1 1,13 7 1 171 1 383,48 20220321 2 461 537,07 1 1 1,17 20220322 2 441 513,77 1 1 1,17 20220323 2 13 15,15 1 1 1,17 20220324 2 151 175,17 2 251 298,67 20220325 5 1 181 1 383,55 1 1 1,20 20220328 5 910 1 054,15 2 241 287,99 20220329 1 1 1,19 6 1 261 1 537,29 20220330 4 698 856,22 2 271 341,43 20220331 1 1 1,29 5 1 101 1 422,09 20220401 3 321 405,32 1 1 1,27 20220404 9 1 830 2 207,13 1 1 1,25 20220405 5 671 770,26 1 1 1,16 20220406 4 371 421,27 1 1 1,17 20220407 1 1 1,15 1 1 1,15 20220408 5 621 680,73 1 1 1,13 20220411 3 231 252,64 1 1 1,09 20220412 4 331 361,95 1 1 1,10 20220413 1 1 1,10 5 1 411 1 565,40 20220414 3 261 289,14 2 2 2,28 20220415 0 0 0,00 0 0 0,00 20220418 0 0 0,00 0 0 0,00 20220419 3 270 299,49 2 4 4,58 20220420 1 1 1,12 4 670 766,87 20220421 2 140 159,61 2 361 418,75 20220422 4 391 435,97 9 2 385 2 794,47 20220425 4 481 560,60 3 505 596,13 20220426 13 2 913 3 109,26 1 1 1,09 20220427 5 671 676,48 2 280 282,82 20220428 1 1 1,04 3 437 452,86 20220429 6 929 920,55 1 1 1,04 20220502 5 618 579,89 1 1 0,95 20220503 5 871 817,64 4 715 685,66 20220504 4 601 554,12 4 931 897,70 20220505 2 2 1,89 5 912 888,57 20220506 4 463 465,08 8 2 030 2 111,62 20220509 6 1 126 1 135,72 3 416 421,76 20220510 2 351 347,51 2 331 334,31 20220511 5 1 041 1 023,67 1 1 0,99 20220512 6 1 201 1 144,14 1 1 0,98 20220513 5 831 775,66 2 381 365,74 20220516 6 869 818,96 2 311 297,30 20220517 2 261 242,75 1 1 0,95 20220518 2 33 30,69 4 981 941,21 20220519 5 781 723,21 2 201 192,13 20220520 2 231 215,77 2 51 48,75 20220523 1 1 0,94 1 1 0,94 20220524 1 1 0,95 2 204 197,86 20220525 9 1 371 1 260,21 1 1 0,97 20220526 2 241 221,72 4 1 031 984,72 20220527 4 399 374,20 1 1 0,96 20220530 2 11 10,38 1 1 0,94 20220531 4 471 442,75 2 405 384,75 20220601 2 251 233,45 2 188 178,60 20220602 1 1 0,93 2 221 209,93 20220603 3 371 349,75 1 1 0,95 20220606 2 241 226,54 1 1 0,94 20220607 3 321 302,62 1 1 0,94 20220608 1 1 0,97 3 1 060 1 033,78 20220609 4 471 438,03 2 359 341,03 20220610 7 951 876,06 1 1 0,96 20220613 4 411 367,87 3 693 626,85 20220614 6 615 541,88 3 761 698,10 20220615 1 1 0,92 1 1 0,92 20220616 11 1 274 1 108,28 1 1 0,89 20220617 6 601 492,46 3 662 555,50 20220620 3 226 185,24 2 251 210,83 20220621 6 556 448,12 3 502 422,68 20220622 2 201 162,42 1 1 0,82 20220623 1 1 0,81 1 1 0,81 20220624 1 1 0,82 1 1 0,82 20220627 4 468 410,85 10 3 791 3 293,82 20220628 3 467 412,03 7 1 562 1 450,83 20220629 4 681 625,44 4 710 661,73 20220630 3 560 498,68 0 0 0,00

Pièce jointe