Pierre d'Archemont est nommé Directeur Amérique du Sud

Meudon (France), le 8 juillet 2022 - Vallourec annonce la nomination de Pierre d'Archemont en tant que Directeur Amérique du Sud. Il prendra ses fonctions le 14 juillet 2022 et rejoindra le Comité Exécutif.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Pierre au sein du Groupe et du Comité Exécutif. Pierre aura la responsabilité d'accélérer le transfert de nos activités européennes vers nos usines brésiliennes tout en accélérant notre développement au Brésil. Pierre nous apportera toute son expérience de la direction d’entreprises au Brésil et en Amérique du Sud dans des industries exigeantes comme l’automobile. Je tiens à remercier Alexandre Lyra pour son engagement et sa contribution au développement de nos activités au Brésil ».

Biographie

Pierre d'Archemont a commencé sa carrière en 1985 chez Schneider Electric en tant que responsable des ventes et du marketing. Il rejoint Alcatel en 1992 où il occupe différents postes de direction. En 1995, il rejoint le groupe Valeo et prend la direction de la filiale Brésil et Argentine. En 2008, il prend la direction du groupe Atmosfera dans le secteur hôtelier, hospitalier et industriel, qu'il cède ensuite à un acteur majeur du secteur. En 2011, Pierre d'Archemont prend la direction générale du Brésil et de l'Argentine du groupe Plastic Omnium où il construit une nouvelle équipe et de nouveaux processus pour améliorer la qualité et le service au Brésil et en Argentine, en récupérant la compétitivité et la confiance des clients. Depuis 2014, il était VP régional Brésil et Argentine en charge du redressement opérationnel et financier de la société Visteon.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél. : +33 (0)1 49 09 39 77

investor.relations@vallourec.com



Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél. : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com

