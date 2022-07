Mohawk Industries, Inc. nodigt u uit om deel te nemen aan de conferencecall over de resultaten voor het tweede kwartaal van 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Ga., July 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samen met de publicatie van de resultaten voor het tweede kwartaal van 2022 van Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) op donderdag 28 juli 2022 wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de live conferencecall op vrijdag 29 juli 2022 om 11.00 uur ET.



Betreft: Mohawk Industries, Inc. Call over de Resultaten van K2 2022 Wanneer: 29 juli 2022 11:00 am ET Waar: www.mohawkind.com Selecteer beleggersinformatie Hoe: Live via internet - Ga naar bovenstaande website of Registreer u voor de conferencecall op https://dpregister.com/sreg/10168983/f39af04a6f Live Conferencecall: Bel 1-866-777-2509 (VS/Canada) Bel 1-412-317-5413 (internationaal)

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium heeft Mohawk zijn bedrijf getransformeerd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf.

Voor degenen die niet op het afgesproken tijdstip kunnen luisteren, blijft de call tot 26 augustus 2022 beschikbaar door te bellen naar US: 1-877-344-7529, Canada: 1-855-669-9658 of internationaal: 1-412-317-0088 en voer het Conferentie-ID # 3250579 in.

Contactpersoon:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239