Der neue Gaming Monitor 44C1G von INNOCN bietet außergewöhnliche Farbqualität für Elite-Gameplay

SHENZHEN, China, July 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) wurde 2014 gegründet und ist ein Unternehmen, das sich auf Produktdesign und die Herstellung von Displays spezialisiert hat. Dank seines Engagements in der Forschung und Produktentwicklung in der Monitor-Branche konnte INNOCN seinen Kunden stets ein hervorragendes Bildschirmerlebnis bieten. Infolgedessen wurden die Monitore des Unternehmens in Forbes und Rolling Stone vorgestellt.







Die genialen Köpfe von INNOCN haben es wieder geschafft: Sie haben einen neuen PC-Gaming-Monitor auf den Markt gebracht, den INNOCN 43,8 Zoll Ultrawide Computer Monitor 44C1G. Der 44C1G-Monitor ist ein Traum eines jeden Gamers für sein ideales Gaming-Setup. PC-Gamer werden viel Spaß haben, wenn sie ihre Freunde einladen, um das fantastische Erlebnis mit diesem Gaming-Computer zu teilen. Da der Prime Day naht, ist nun ein hervorragender Zeitpunkt, um dieses Gerät zu erwerben. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung und kaufen Sie den neuen Monitor noch heute auf Amazon DE, Amazon FR, und Amazon ES.

Der 44C1G-Monitor bietet einige der besten Funktionen, um die Produktivität zu steigern – unabhängig davon, ob es mehr um Geschäftliches oder mehr um Entspannung und Spaß geht. Die Farbbrillanz des 44C1G ist für Online-Spiele und Live-Streaming unerlässlich. Der Monitor ermöglicht es den Nutzern, ihre Unterhaltung sorgenfrei in vollen Zügen zu genießen. Für Content Creators, die viel Zeit mit der Feinabstimmung der Details ihrer Videos vor winzigen Computermonitoren verbringen, ist der ultrabreite Bildschirm des 44C1G sehr augenschonend und steigert die Produktivität um das Zehnfache, so dass Perfektionisten ihr Handwerk weiter verbessern können. Das Echtfarbdisplay verbirgt nichts, so dass die Arbeit eines Fotografen in ihrem natürlichen Zustand festgehalten wird.

Diese Geräte erleichtern die Arbeit im Büro oder im Homeoffice. Mit der Option für einen geteilten Bildschirm kann ein Nutzer an einem Zoom-Meeting mit Kunden oder Kollegen teilnehmen und gleichzeitig alle Notizen, Diagramme, Grafiken und andere wichtige Informationen abrufen, die für den Abschluss des Geschäfts erforderlich sind, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Nach Abschluss einer geschäftlichen Transaktion kann ein Nutzer sofort mit dem Spielen beginnen, wenn er dies wünscht. Gamer werden erfreut sein zu erfahren, dass dieser Monitor die Anschlüsse HDMI 2.0, USB-C mit 65 Watt und DisplayPort aufweist, wodurch er an zahlreiche Geräte angeschlossen werden kann. Dies bedeutet, dass jedes kompatible Gaming-System oder Zubehör sowie jeder Laptop und jede Maus an den Gaming Monitor 44C1G angeschlossen werden kann, um das Setup zu vervollständigen. Man hat zu Hause das perfekte Setup, um direkt von der Arbeit zum Spielen überzugehen.

INNOCN Prime Day-Angebote

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Der Prime Day ist Amazons jährliches Verkaufsereignis – exklusiv für Prime-Mitglieder und mit unglaublich günstigen Angeboten. Die Preise sind so günstig, dass man kaum widerstehen kann. Glücklicherweise wird INNOCN den Verbrauchern nicht nur den atemberaubenden 44C1G verfügbar machen, sondern auch den 40C1R 40 Zoll Ultrawide Computer Monitor, der ganz gewiss alle Anforderungen eines Nutzers erfüllt. Diese hochwertigen Geräte sind jederzeit auf der Hauptwebsite des Unternehmens erhältlich, aber verpassen Sie nicht die unglaublich günstigen Verkaufspreise von INNOCN auf Amazon DE, Amazon FR, und Amazon ES während des Prime Day 2022 vom 12. bis 13. Juli.

