Le nouveau moniteur de jeu 44C1G d'INNOCN offre une qualité de couleur exceptionnelle pour les jeux d'élite

SHENZHEN, Chine, 10 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec ses racines remontant à 2014, Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) est une société spécialisée dans la conception de produits et la création d'affichages visuels. INNOCN fournit constamment à ses clients une expérience de visionnage d'écran supérieure grâce à son dévouement pour la recherche et pour le développement de produits dans l'industrie des écrans d'affichage. En conséquence, les moniteurs de la société ont été présentés dans Forbes et Rolling Stone.







Les esprits de génie d'INNOCN ont réitéré l'exploit avec le lancement de leur nouveau produit pour leur nouveau moniteur de jeu pour PC, l'INNOCN 43,8" Ultrawide Computer Monitor 44C1G. Le 44C1G est un moniteur qui est le rêve de tout joueur pour sa configuration de jeu idéale. Les joueurs sur PC s'amuseront à inviter leurs amis à partager l'incroyable expérience avec cet ordinateur de jeu. À l'approche de Prime Day, c'est le moment idéal pour se procurer cet appareil. Prenez une longueur d'avance en achetant le nouveau moniteur dès aujourd'hui sur Amazon DE, Amazon FR, et Amazon ES.

Le 44C1G offre certaines des meilleures fonctionnalités qui ne manqueront pas d'améliorer la productivité, qu'une personne soit plus concentrée sur les affaires ou sur la détente et le plaisir. L'éclat des couleurs fourni par le 44C1G est essentiel pour les jeux en ligne et la diffusion en direct. Le moniteur permet aux consommateurs de profiter pleinement de leur divertissement sans aucun regret. Pour les créateurs de contenu qui passent beaucoup de temps à peaufiner les détails de leurs vidéos devant de minuscules écrans d'ordinateur, l'écran ultra large du 44C1G rend le montage vidéo très agréable pour les yeux et décuple la productivité, permettant aux perfectionnistes de continuer à améliorer leur métier. L'écran couleur réel ne cache rien, ce qui permet de capturer le travail d'un photographe dans son état naturel.

Cet équipement facilite la gestion des affaires à partir d'un bureau ou d'un bureau à domicile. Avec l'option d'écran partagé, une personne peut participer à une réunion Zoom avec des clients ou des collègues tout en affichant simultanément toutes les notes, tableaux, graphiques et toute autre information essentielle nécessaire pour conclure l'affaire, en s'assurant que tout se passe bien. Après avoir effectué une transaction commerciale, une personne peut immédiatement commencer à jouer si elle le souhaite. Les joueurs seront ravis d'apprendre que cet ordinateur inclut des ports HDMI 2.0, Type-C 65 W et DisplayPort, leur permettant ainsi de se connecter à un large éventail d'appareils. Cela implique que tout système ou accessoire de jeu compatible, ainsi que tout ordinateur portable ou souris, peut être connecté au moniteur de jeu 44C1G pour terminer leur configuration. Ainsi la configuration sera parfaite à la maison, ce qui leur permettra de passer directement du travail au jeu.

Offres Prime Day d'INNOCN

Pour ceux qui ne le savent pas, Prime Day est l'événement de vente annuel d'Amazon qui est réservé aux membres Prime et propose les offres les plus incroyables du moment. En conséquence, les prix seront trop bas pour résister. Heureusement, INNOCN mettra à la disposition des consommateurs non seulement l'incroyable 44C1G, mais aussi le moniteur ultra-large 40 pouces 40C1R, qui est sûr de répondre à tous les besoins d'une personne. Ces PC de haute qualité sont disponibles à tout moment sur le site Web principal de l'entreprise, mais ne manquez pas les prix de vente incroyables d'INNOCN sur Amazon FR, Amazon FR, et Amazon ES au cours de Prime Day, les 12 et 13 juillet.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5873794c-c9d8-4005-88ca-6031ebde7900/fr