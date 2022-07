EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2022

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli 30.06.2022 seisuga 19,8596 eurot, kasvades juunis 4,2%. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.06.2022 seisuga 21,13 eurot. EPRA NAV suurenes juunis 4,4% võrra.

Juunis viis fond läbi oma tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille käigus kasvas fondi kinnisvaraportfelli väärtus 2,2% (3,702 miljoni euro) võrra. Väärtuse kasv tuli peamiselt inflatsioonist tulenevast rahavoo-ootuste paranemisest enamikes fondi investeeringutes.

Juunis teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 179 tuhat eurot, mis on samal tasemel, mis kuu varem.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli juunis 978 tuhat eurot, s.o 3 tuhat eurot vähem kui mais.

Selle aasta kuue kuu jooksul on fond teeninud 6,99 miljoni euro (2021 6 kuud: 5,96 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 5,83 miljonit eurot (2021: 4,89 miljonit eurot) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 944 tuhat eurot, millest 591 tuhat eurot on seotud võrreldava portfelli (portfell enne uusi soetuseid) EBITDA suurenemisega.

Fondi konsolideeritud vaba rahavoog (EBITDA miinus laenu- ja intressimaksed ning Leedu ettevõtete tulumaksukulu) on selle aasta I poolaastal kokku 3 034 tuhat eurot, mis on 915 tuhat eurot (43%) kõrgem kui aasta varem. Nii suur vaba rahavoo kasv on seotud peamiselt eelmise aasta Covid-19 mõjul tehtud üüri allahindluste lõppemisega, kuid ka vakantsete pindade väljaüürimisega, intressikulude vähenemisega ning Ramygalose büroohoone soetusega Leedus eelmise aasta juunis.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas juunis 144 tuhande euro võrra ning oli 30.06.2022 seisuga 8,49 miljonit eurot. Fondil oli juuni lõpu seisuga investeerimata kapitali 3,5 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.06.2022 seisuga 100,738 miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

Manus