SIJOITTAJAUUTINEN 11.7.2022 klo 8.30



NoHo Partners jatkaa kannattavaa kasvuaan: kesäkuun 2022 liikevaihto noin 28 miljoonaa euroa ja operatiivinen käyttökate noin 8,3 miljoonaa euroa sisältäen 4,3 miljoonaa euroa Suomen valtion korvauksia



NoHo Partners Oyj:n kesäkuun 2022 liikevaihto oli noin 28 miljoonaa euroa kasvaen 48 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta ja 13 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Operatiivinen käyttökate oli noin 8,3 miljoonaa euroa, josta operatiivisen toiminnan osuus oli noin 4 miljoonaa euroa (noin 14 % liikevaihdosta), ja 4,3 miljoonaa euroa muodostui kesäkuulle kirjatusta takautuvasti vahvistuneesta valtion korvauksesta koskien tammi-helmikuun liiketoimintarajoituksia Suomessa.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Kesäkuu jatkoi vahvaa kysynnän trendiä liikevaihdon kasvaessa 13 % verrattuna koronaa edeltävään vuoteen 2019. Liiketoiminnan tuottama operatiivinen käyttökate oli myös vahva, noin 4 miljoonaa euroa (noin 14 % liikevaihdosta). Olemme onnistuneet vuoden ensimmäisellä puoliskolla hyvin rekrytoinnissa ja inflaation torjunnassa, mutta ennen kaikkea henkilökuntamme on tehnyt upeaa työtä usealla rintamalla.”



Yhtiö lopettaa kuukausikohtaisen raportoinnin liiketoimintansa kehityksestä ja julkaisee jatkossa taloudelliset tietonsa kvartaaleittain.



Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 235 7817

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs, Campingen ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.