Le moniteur de jeu 40 pouces ultra-large 40C1R d'INNOCN propose des offres exceptionnelles pour Prime Day pour les gamers et les photographes

English French German

SHENZHEN, Chine, 11 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'équipe d'INNOCN améliore régulièrement le marché des moniteurs d'affichage depuis 2014. Pour ses clients, Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) est un fabricant et distributeur d'écrans de haute qualité, d'écrans commerciaux et d'ordinateurs tout-en-un. Afin d'offrir constamment à ses clients une expérience de visionnage de haut niveau, INNOCN est parvenue à fabriquer des produits de haute qualité grâce à la recherche et au développement réalisés dans ses diverses installations de production.







Le moniteur de jeu 40 pouces ultra-large 40C1R d'INNOCN est l'un des moniteurs les plus récents de la société, et il est actuellement disponible sur Amazon DE , Amazon FR et Amazon ES . Ce moniteur coûte normalement 639 euros, mais il sera disponible à prix réduit à l'occasion de Prime Day les 12 et 13 juillet.

Ce moniteur ultra-large dispose d'une surface d'écran 18 % plus visible qu'un moniteur de jeu de 34 pouces, d'une haute résolution de 1 440 pixels et d'un rapport d'écran de 21:9 pour une vue panoramique supérieure qui capture les détails des jeux plus précisément que les modèles standard avec un rapport d'écran de 16:9.

Les visuels époustouflants produits par ce moniteur le rendent idéal pour la diffusion en direct de contenus provenant de services tels que YouTube TV, Netflix, Hulu, Starz et bien d'autres encore. La technologie haut de gamme dynamique du moniteur de jeu 40C1R inclut AMD FreeSync Premium, HDR 400 et une luminance de crête de 500 nits. Le moniteur dispose de fonctionnalités qui prennent en charge la couleur naturelle véritable et une faible lumière bleue pour protéger les yeux des joueurs et des téléspectateurs. Les utilisateurs en quête de productivité trouveront ce qu'ils recherchent dans les capacités d'écran partagé de ce moniteur, qui permettent le multitâche comme l'édition vidéo et l'analyse de données. Il dispose de ports USB C, DP et HDMI pour permettre aux utilisateurs de connecter n'importe quel appareil à leur convenance.

Le moniteur de jeu 40C1R d'INNOCN est idéal pour les joueurs, mais il peut également s'avérer utile pour les personnes qui travaillent à domicile. Les fonctionnalités de visualisation sont agréables, ce qui permet aux travailleurs de se sentir à l'aise lors de l'examen des rapports et de la participation à des réunions en télétravail. Ce moniteur de jeu couleur est également idéal pour les photographes, car il offre une excellente qualité lors de l'édition de photos pour des portraits familiaux, des mariages, des cérémonies de remise de diplômes et d'autres événements.

Offres Prime Day d'INNOCN

Chaque année, Amazon organise Prime Day, un événement au cours duquel les membres Amazon Prime du monde entier peuvent profiter des meilleures affaires sur l'électronique et d'autres produits. Pour Prime Day, INNOCN proposera de quelques-unes des meilleures offres. Le moniteur de jeu 40 pouces ultra-large 40C1R d'INNOCN sera disponible au prix réduit de 511 euros les 12 et 13 juillet, soit une réduction de 100 euros par rapport à son prix normal. Les indécis devraient sauter le pas pour Prime Day et acheter ce meilleur moniteur de jeu couleur.

Contact auprès des médias

Nom du fabricant : Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Limited

Site Web officiel du fabricant : https://www.innocn.com/

Adresse e-mail du fabricant : marketing@innocn.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/619737a6-258b-4271-ac49-595aac901e54/fr