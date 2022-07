English Danish

Date 11.07.2022

Share buy-back programme - week 27

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 401,377 820.35 329,267,947 04 July 2022 4,000 775.93 3,103,720 05 July 2022 5,000 762.41 3,812,050 06 July 2022 5,000 758.86 3,794,300 07 July 2022 3,500 780.30 2,731,050 08 July 2022 3,400 791.13 3,164,520 Total under the share buy-back programme 422,877 817.91 345,873,587

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

422,877 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.5 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

